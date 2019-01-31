Германия выплачивает детские пособия гражданам России, Украины, Беларуси

Согласно информации Федерального агентства по труду в Нюрнберге, ежегодно в Германии выплачиваются около 15 миллионов государственных пособий на детей - "детских денег" (Kindergeld). Это, в общей сложности, более 30 миллиардов евро. Из них 402 миллиона евро в прошлом году были переведены на иностранные банковские счета. Эти пособия на детей (Kindergeld) выплачиваются ежемесячно, их размер составляет в Германии 194 евро на первого ребенка, 200 евро - на второго, 225 евро - на третьего ребенка. С июля 2019 года размеры пособий увеличатся еще на десять евро. Выплачиваются деньги до достижения 18-летия, а если ребенок учится, то до 25-летнего возраста.

252 тысячи детей, родители которых получают на них "детские деньги" из госбюджета Германии, проживают за пределами Германии. Самая большая доля пособий уходит в Польшу (почти 124 000 детей), за ней идут Румыния, Чехия и Франция. При этом только у одного из восьми детей, получающих эти пособия и проживающих за пределами Германии, есть немецкое гражданство. Остальные - дети иностранцев.

Не только для граждан стран Евросоюза

Согласно законам Европейского Союза, граждане стран ЕС могут жить и работать в любой стране Евросоюза и пользоваться теми же льготами, которыми пользуются их граждане. Иными словами, французы, поляки или румыны, работающие в Германии на постоянной основе, имеют право на получение "детских денег", независимо от того, где их дети живут - с ними в Германии или на родине с бабушкой и дедушкой.

Но на немецкие "детские деньги" имеют право не только граждане стран ЕС, но и - при определенных условиях - граждане России, Украины, Беларуси и других стран. Правда, у них должно быть право на проживание и работу в Германии. "Кроме того, они могут получать эти государственные пособия на детей лишь при условии, если их дети живут вместе с ними в Германии", - подчеркивает в интервью DW ответственный работник Федерального агентства по труду в Нюрнберге Кристиан Вайнерт (Christian Weinert). При этом граждан стран Восточной Европы, которые работают в Германии, по словам чиновника, становится все больше. В 2017 году их число достигло почти 1,2 миллиона.

Но даже если граждане России, Украины, Беларуси не работают, а получают социальное пособие для малоимущих, у них, как и у немцев, сохраняется право на "детские деньги".

Спор вокруг "детских денег"

Часть немецких политиков - в основном, из Христианско-социального союза (ХСС) - выступает за то, чтобы индексировать государственные пособия, которые Германия выплачивает на детей, проживающих за пределами страны, и привести их в соответствие с уровнем жизни, например, в Румынии или Польше, где они живут. Это во много раз сократило бы бюджетные расходы.

Однако законы ЕС этого не разрешают. И когда Австрия с нового года в одностороннем порядке сократила размеры своих пособий, которые выплачиваются на детей, живущих в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, реакция Европейской комиссии была очень негативной. Это заставляет правящую коалицию Германии отложить решение проблемы на неопределенный срок.

Еврокомиссия дала Австрии два месяца на пересмотр решения об индексации детских пособий, выплачиваемых за границу. "В Евросоюзе не может быть детей второго сорта", - заявила Марианна Тиссен, европейский комиссар по социальным вопросам.

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