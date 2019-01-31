 Германия выплачивает детские пособия гражданам России, Украины, Беларуси | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Германия выплачивает детские пособия гражданам России, Украины, Беларуси

В 2018 году Германия перечислила за границу 402 миллиона евро в качестве государственных пособий на детей. Почему за границу? И кто из иностранцев имеет право на "детские деньги"?

Deutschland Kindergeld (picture alliance/dpa/P. Pleul)

Согласно информации Федерального агентства по труду в Нюрнберге, ежегодно в Германии выплачиваются около 15 миллионов государственных пособий на детей - "детских денег" (Kindergeld). Это, в общей сложности, более 30 миллиардов евро. Из них 402 миллиона евро в прошлом году были переведены на иностранные банковские счета. Эти пособия на детей (Kindergeld) выплачиваются ежемесячно, их размер составляет в Германии 194 евро на первого ребенка, 200 евро - на второго, 225 евро - на третьего ребенка. С июля 2019 года размеры пособий увеличатся еще на десять евро. Выплачиваются деньги до достижения 18-летия, а если ребенок учится, то до 25-летнего возраста.

252 тысячи детей, родители которых получают на них "детские деньги" из госбюджета Германии, проживают за пределами Германии. Самая большая доля пособий уходит в Польшу (почти 124 000 детей), за ней идут Румыния, Чехия и Франция. При этом только у одного из восьми детей, получающих эти пособия и проживающих за пределами Германии, есть немецкое гражданство. Остальные - дети иностранцев.

Не только для граждан стран Евросоюза

Согласно законам Европейского Союза, граждане стран ЕС могут жить и работать в любой стране Евросоюза и пользоваться теми же льготами, которыми пользуются их граждане. Иными словами, французы, поляки или румыны, работающие в Германии на постоянной основе, имеют право на получение "детских денег", независимо от того, где их дети живут - с ними в Германии или на родине с бабушкой и дедушкой.

Контекст

С точностью до цента статистики подсчитали, во сколько обходятся немецким родителям дети - грудные и взрослые. Прямо скажем, недешево. Без помощи было бы трудновато. (17.12.2018)

Чтобы приобретение водительских прав или автомобиля не ударило по семейному бюджету, немцы любят прививать бережливость детям уже с ранних лет. (03.12.2018)

Школьники в ФРГ обладают рекордной покупательной способностью и имеют четкие потребительские предпочтения, влияя на родителей, делающих покупки. Подробности - в материале DW. (09.08.2013)

В Германии семья из четырех человек признается малоимущей, если ее ежемесячные доходы не превышают 2355 евро. Во многих других странах эта сумма считалась бы целым состоянием. (01.02.2018)

Но на немецкие "детские деньги" имеют право не только граждане стран ЕС, но и - при определенных условиях - граждане России, Украины, Беларуси и других стран. Правда, у них должно быть право на проживание и работу в Германии. "Кроме того, они могут получать эти государственные пособия на детей лишь при условии, если их дети живут вместе с ними в Германии", - подчеркивает в интервью DW ответственный работник Федерального агентства по труду в Нюрнберге Кристиан Вайнерт (Christian Weinert). При этом граждан стран Восточной Европы, которые работают в Германии, по словам чиновника, становится все больше. В 2017 году их число достигло почти 1,2 миллиона.

Но даже если граждане России, Украины, Беларуси не работают, а получают социальное пособие для малоимущих, у них, как и у немцев, сохраняется право на "детские деньги".

Спор вокруг "детских денег"

Часть немецких политиков - в основном, из Христианско-социального союза (ХСС) - выступает за то, чтобы индексировать государственные пособия, которые Германия выплачивает на детей, проживающих за пределами страны, и привести их в соответствие с уровнем жизни, например, в Румынии или Польше, где они живут. Это во много раз сократило бы бюджетные расходы.

Однако законы ЕС этого не разрешают. И когда Австрия с нового года в одностороннем порядке сократила размеры своих пособий, которые выплачиваются на детей, живущих в Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, реакция Европейской комиссии была очень негативной. Это заставляет правящую коалицию Германии отложить решение проблемы на неопределенный срок.

Еврокомиссия дала Австрии два месяца на пересмотр решения об индексации детских пособий, выплачиваемых за границу. "В Евросоюзе не может быть детей второго сорта", - заявила Марианна Тиссен, европейский комиссар по социальным вопросам. 

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


 

Контекст

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

250 тысяч детей растут в Молдавии без родителей, уехавших на заработки за границу - в первую очередь, в Италию. Андреа Дифенбах рассказывает о них в книге "Страна без родителей", вышедшей в издательстве Kehrer-Verlag. (06.07.2016)  

Ссылки в интернете

Правила выплаты "детских денег" на детей иностранцев

Аудио- и видеофайлы по теме

Чудеса грудного молока (видео)  

Консультации для беременных  

Суррогатное материнство в Германии: нельзя, но все равно можно?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера