Германия выплачивает "гитлеровские пенсии": это правда?

Кому и за что власти Германии выплачивают пособия в Бельгии, и можно ли назвать это пенсиями, назначенными Гитлером, разбиралась DW.
В России большой резонанс вызвало сообщение со ссылкой на бельгийскую газету De Morgen о том, что в Бельгии 27 пожилых людей получают пенсию от Германии, якобы назначенную (в оригинале - "гарантированную") еще Адольфом Гитлером. DW разбиралась, правда ли это, а также может ли Германия вообще платить пособия и пенсии бывшим членам "ваффен-СС".
В бельгийской статье, когда речь идет о получателях пенсий, в кучу смешиваются как бывшие эсэсовцы, так и коллаборационисты. С последним термином в данном случае совсем сложно, ведь во времена немецкой оккупации Бельгии приграничные бельгийские территории Эйпен-Мальмеди и Мореснет были аннексированы и формально включены в состав Германии, а их жителям раздали немецкие паспорта.
Эсэсовцев среди бельгийских получателей выплат нет
В Федеральном министерстве труда и соцобеспечения в ответ на публикации в бельгийской прессе заявили, что речь, очевидно, идет о получателях выплат в соответствии с "Законом об обеспечении пострадавших в войне" (BVG). Этот закон, принятый уже после Второй мировой войны, в 1950 году, дает возможность запросить у ФРГ пособия лицам, в том числе, гражданским, ставшим жертвами, например, бомбардировок или артиллерийских обстрелов на территории Германии и оккупированных ею стран, рассказала в ответ на вопрос корреспондента DW пресс-секретарь министерства Ярмила Шнайдер (Jarmila Schneider) в пятницу, 22 февраля.
Что касается иностранцев, то право на такие выплаты имеют две категории лиц: воевавшие на стороне вермахта или пострадавшие от боевых действий на территории Германии или оккупированных ею стран. Для последней категории обязательно проживание в данный момент в ФРГ, пояснили DW в Минтруда.
Действие этого закона, добавила Шнайдер, распространяется и на тех, кто и в настоящее время может получить ранение в результате взрыва бомбы времен Второй мировой войны. Такие неразорвавшиеся снаряды и бомбы до сих пор регулярно находят в ряде немецких городов. В общем, назвать выплаты по BVG пенсией, назначенной Гитлером, никак нельзя.
По данным немецких властей, в Бельгии получателями таких пособий являются не 27, а 18 человек, и никто из них не служил в войсках "ваффен-СС". Напомним, вермахтом называлась регулярная армия Германии тех лет, а СС изначально были военизированными формированиями НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) для охраны Гитлера и позднее разрослись до своего рода войск.
В Минтруда ФРГ отметили также, что среди получателями пособий в Бельгии могут быть как бельгийцы, так и живущие в этой стране граждане Германии. В региональном ведомстве по труду Северного Рейна - Вестфалии (оно, по данным федеральных властей, отвечает за выплату денег по BVG жителям Бельгии) в ответ на запрос DW не смогли предоставить дополнительных сведений о получателях пособий.
Запоздалые поправки?
Впрочем, вопрос, что делать с заявками от бывших эсэсовцев на так называемые пенсии для пострадавших в войне, в ФРГ уже поднимался. В 1998 году в закон BVG были внесены поправки, позволяющие отказать бывшим эсэсовцами в подобных выплатах. А именно, отказ возможен в отношении военных преступников, то есть тех, кто "во времена национал-социализма совершил преступление против основ человечности или принципов правового государства". Основанием для "особо тщательной проверки" служит как раз добровольное членство в "ваффен-СС". "Но в каждом случае должна быть доказана индивидуальная вина человека", - рассказала Ярмила Шнайдер.
При этом изменения в законодательстве распространяются только на запросы, поданные после 13 ноября 1997 года. А подавляющее большинство потенциальных получателей пособий, очевидно, подали заявки гораздо раньше. Шнайдер не смогла исключить, что среди лиц, подавших заявки на выплаты по этому закону до внесения в него поправок, все-таки есть те, кто служил в "ваффен-СС". Применение BVG на практике осуществляют власти федеральных земель, пояснила она, и федеральному министерству не известно, проводилась ли на местах проверка всех заявлений, поданных до конца 1997 года.
Как следует из министерского доклада от 2016 года, отказ в таком пособии после изменения законодательства получили лишь 99 человек. Всего же по состоянию на 2014 год получателями пенсий для пострадавших в войне оставалась 161 тысяча человек (в 1998 году на момент принятия поправок их было 940 тысяч), 4800 из них проживали вне Германии.
Пенсии для "госслужащих германского рейха"
Выплаты для пострадавших в войне не следует путать с обычными пенсиями от Германии. В справке научной службы бундестага указано, что в 1950-е годы власти ФРГ законодательно урегулировали право бывших эсэсовцев на пенсионное страхование. Правительство ФРГ в ответе на один из депутатских запросов в 2014 году признавало, что эти правила могут вести к недопониманию.
"Но речь ни в коем случае не шла и не идет о том, чтобы поощрить преступления с помощью пенсионных правил. Они были призваны лишь приравнять членов "ваффен-СС" к солдатам вермахта в плане пенсионного законодательства", - сказано в документе научной службы бундестага.
Имеет ли отношение к этим пенсиям Гитлер, как утверждалось в бельгийских СМИ? В пресс-службе бундестага заявили DW, что парламентская научная служба выполняет исследования только по отдельным запросам депутатов, поэтому уточнить у нее эту деталь нет возможности. А для выяснения этого аспекта следует обратиться к историкам.
Как пояснил в беседе с DW историк из Майнцского университета Мартин Гёлиц (Martin Göllitz), после немецкого вторжения в Бельгию, Францию и другие страны Гитлер издал "указ фюрера", согласно которому иностранные добровольцы, воевавшие на стороне "ваффен-СС", тоже получали право на социальное обеспечение.
"С 1 января 1940 года "ваффен-СС" действовали по назначению или под руководством вермахта и поэтому уже не причислялись к НСДАП, а считались госслужащими германского рейха. Соответственно, на представителей "ваффен-СС" распространялось и пенсионное страхование", - констатировал он.
Нормы социального страхования не подлежат санкциям (например, лишению пенсии) в случае правонарушений, так как в основе соцстрахования лежит "принцип ценностной нейтральности", добавил Мартин Гёлиц. Проще говоря, право на пенсию есть даже у преступников.
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