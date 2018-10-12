 Генсек СЕ настаивает на возвращении России голоса в ПАСЕ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2019

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Европа

Генсек СЕ настаивает на возвращении России голоса в ПАСЕ

По словам Турбьёрна Ягланда, в случае выхода Москвы из Совета Европы, может возникнуть "новая линия разлома" на континенте.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

Несмотря на продолжение конфликта на востоке Украины, России необходимо вернуть право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), чтобы избежать выхода Москвы из Совета Европы (СЕ) или ее исключения из него этим летом. Уверенность в этом выразил генсек организации Турбьёрн Ягланд в интервью Financial Times, которое газета опубликовала на своем сайте в воскресенье, 7 апреля.

По словам Ягланда, в противном случае существует опасность возникновения "новой линии разлома в Европе". "Негативные последствия" данного сценария "не стоит недооценивать" - особенно с учетом "Брекзита" в ЕС, указал он.

"Мы можем стать свидетелями двух событий, которые действительно могут потрясти Европу", - убежден генсек СЕ, который в этом году оставляет этот пост по истечении двух сроков своего мандата.

Проиграют граждане России

С середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации. Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Контекст

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Турбьёрн Ягланд напомнил, что "Совет Европы - единственная структура, в рамках которой Россия связана с Европой юридически обязывающим образом".  Нынешний половинчатый статус РФ грозит подорвать работу организации и легитимность ее руководства, уверен он.

Кроме того, от исключения Москвы проиграют 140 миллионов граждан РФ, поскольку они больше не смогут подавать иски в Европейский суд по правам человека для защиты своих интересов, получения компенсаций или с требованиями к российским властям изменить законодательную практику, противоречащую европейским нормам.

Ягланд напомнил, что дела, имеющие отношение к РФ, составляют примерно треть документооборота Совета.

Конфликт с Советом Европы

Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.

В начале октября 2018 года ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. "Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет", - подчеркнул Ягланд.

По его словам, статья 9 устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек. Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", - указал он.

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ПАСЕ без России, но с российскими темами

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Ссылки в интернете

Материал Financial Times

Аудио- и видеофайлы по теме

ПАСЕ без России, но с российскими темами  

Какой суд для России важнее и почему?  

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