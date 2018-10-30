 Генсек ООН определился с кандидатурой спецпосланника по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2018

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Мир

Генсек ООН определился с кандидатурой спецпосланника по Сирии

Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН и сирийские власти оказать всестороннюю поддержку норвежскому дипломату Педерсену. Он должен сменить на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совет Безопасности о намерении назначить на пост своего спецпредставителя по Сирии экс-постпреда Норвегии во всемирной организации Гейра Педерсена.

Выдержки из послания Гутерриша Совбезу ООН приводит во вторник, 30 октября, агентство AP, в распоряжение которого попал соответствующий документ.

Контекст

Очередной раунд переговоров по Сирии, завершившийся в Женеве, не привел к серьезным результатам. По словам спецпредставителя ООН, удалось договориться о встречах экспертов по вопросам права и конституции. (19.05.2017)

Представитель Высшего комитета по переговорам заявил, что покидает свой пост из-за провала межсирийского диалога в Женеве. По словам Мохаммада Аллуша, переговоры не увенчались успехом из-за "агрессии режима" Асада. (30.05.2016)

По мнению генсека всемирной организации, норвежский дипломат сможет внести "хороший вклад" в завершение семилетней войны в Сирии и возглавит усилия ООН по содействию "всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое отвечает демократическим чаяниям сирийского народа".

Гутерриш призвал международное сообщество и сирийские власти оказать Педерсену "всестороннюю и непоколебимую поддержку".

Гейр Педерсен на данный момент является послом Норвегии в Китае. В качестве спецпредставителя ООН по Сирии он сменит Стаффана де Мистуру, который находился в этой должности свыше четырех лет.

Последний принял решение в конце ноября оставить данный пост "по личным причинам". Новое назначение будет считаться официальным после соответствующего объявления секретариата ООН.

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    Автор: Илья Коваль


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