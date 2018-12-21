 Генсек ОБСЕ предостерег от обострения конфликта между Россией и Украиной | Новости из Германии об Украине | DW | 24.12.2018

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Украина

Генсек ОБСЕ предостерег от обострения конфликта между Россией и Украиной

Из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар, заявил Томас Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung. Политическая воля для примирения отсутствует.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер

Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью, опубликованном в понедельник, 24 декабря, в немецком издании Neue Osnabrücker Zeitung.

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По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крым и линию разграничения в Донбассе, а также упомянул "нелегальные выборы" на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

Для примирения отсутствует политическая воля

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся  под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ, призвав Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие. Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов".

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует". Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но "в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", подытожил генсек ОБСЕ.

Ранее, 19 декабря, Украина анонсировала новый поход военных кораблей через Керченский пролив, который может состояться в ближайшее время. 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера и буксир у берегов аннексированного Россией полуострова Крым на подходе к Керченскому проливу.

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    Автор: Евгений Тейзе


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