 Генсек НАТО не видит прорыва в переговорах с Россией по ДРСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2019

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Мир

Генсек НАТО не видит прорыва в переговорах с Россией по ДРСМД

Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению Договора о РСМД, заявил Йенс Столтенберг. Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Участникам заседания Совета НАТО - Россия не удалось достичь значительного прогресса в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы не увидели признаков прорыва", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в пятницу, 5 июля. По его словам, российская сторона не продемонстрировала, что желает вернуться к выполнению требований договора.

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

Контекст

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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