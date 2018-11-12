 Генсек НАТО назвал новые российские ракеты угрозой стабильности | Новости из Германии о Европе | DW | 12.11.2018

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Европа

Генсек НАТО назвал новые российские ракеты угрозой стабильности

Развертывание Москвой новой ракетной системы 9M729 ставит под сомнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг (фото из архива)

Йенс Столтенберг (фото из архива)

Новая российская ракетная система SSC-8 представляет собой серьезную угрозу "стратегической стабильности евроатлантического региона", заявил генеральный секретарь  НАТО Йенс Столтенберг. "Эти ракеты мобильны. Их сложно обнаружить. Они способны нести ядерный заряд. И могут достичь европейских городов - например, Берлина", - добавил генсек Североатлантического альянса на конференции в Берлине в понедельник, 12 ноября.

Речь идет о разработке ОКБ "Новатор" под кодовым номером 9M729 или, по обозначению НАТО, SSC-8. 

Появление этих ракет ставит под сомнение Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и понижает порог ядерного конфликта, считает Столтенберг. Он призвал Москву обеспечить соблюдение договора и "вернуться к конструктивному диалогу" с Вашингтоном. Соединенные Штаты "в полной мере соблюдают свои обязательства" по соглашению, подчеркнул генсек НАТО.

Контекст

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

Североатлантический альянс не намерен размещать больше ядерного оружия в Европе, отметил Столтенберг. "Но как альянс мы привержены безопасности всех союзников", - добавил он.

Трамп пригрозил выходом из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что Вашингтон может в скором времени выйти из договора о РСМД. Договор был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Вашингтон и НАТО считают, что SSC-8 попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление Столтенберга

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Москва должна соблюдать Договор о РСМД  

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