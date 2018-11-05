 Генсек НАТО выступил за диалог с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

Генсек НАТО выступил за диалог с Россией

"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", - заявил Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете. В то же время он напомнил, что в отношениях с Москвой Западу "нельзя быть наивным".

Несмотря на натянутые отношения с Москвой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за диалог с Россией. "Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", - заявил Столтенберг в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 6 ноября.

При этом, по словам шефа НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой". "От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - отметил Столтенберг. Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.

Столтенберг: "Издержки войны гораздо дороже, чем цена мира"

Контекст

На заседании Совета НАТО-Россия в Брюсселе обсуждались вопросы Украины, Афганистана и учений "Запад-2017". С подробностями корреспондент DW из штаб-квартиры НАТО. (26.10.2017)

"В Европе нет новых американских ракет, зато появляется все больше российских - ракет, которые способны стать носителями ядерных боеголовок", - заявил Йенс Столтенберг. (30.10.2018)

Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг. По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы - более комплексные". "Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", - напомнил Столтенберг. 

Несколько дней назад Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Тогда шеф НАТО также отметил, что альянс не хочет новой холодной войны и новой гонки вооружений. "Поэтому нам следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией", - заявил Столтенберг.

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  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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