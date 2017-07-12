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Руководитель СС был одним из самых страшных военных преступников в мировой истории.
В Германии вышла первая столь подробная и насыщенная фактами книга, рассказывающая о гестапо - тайной полиции "третьего рейха", главном инструменте нацистского террора.
Стало известно о фрагментах дневников Генриха Гиммлера, долгое время считавшихся пропавшими. Организатор Холокоста не лишал себя жизненных удовольствий.
Руководитель СС Гиммлер был одним из самых страшных военных преступников в мировой истории. Он несет ответственность за гибель миллионов людей.
Росписи крипты Кведлинбургского собора сохранены для грядущих поколений. Церковь повидала многое: в свое время здесь проводил спиритические сеансы общения с первым королем Германии Генрихом его тезка Генрих Гиммлер.
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