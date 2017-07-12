Отреставрированы уникальные росписи Кведлинбургского собора

Росписи крипты Кведлинбургского собора сохранены для грядущих поколений. Церковь повидала многое: в свое время здесь проводил спиритические сеансы общения с первым королем Германии Генрихом его тезка Генрих Гиммлер.