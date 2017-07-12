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Генрих Гиммлер

Руководитель СС был одним из самых страшных военных преступников в мировой истории.

DEU/Deutschland/Brandenburg/Cottbus, 02.07.2014; Gedenkstaette Zuchthaus Cottbus, Das Zuchthaus Cottbus war eins der bedeutendsten politischen DDR-Gefaengnise. Seit 2012 beherbergt die ehemalige Haftanstalt die Gedenkstaette Zuchthaus Cottbus mit einer Dauerausstellung ueber die politische Haft in der Nazi- und DDR-Zeit. Betreiber der Gedenkkstaette ist der Verein Menschenrechtszentrum Cottbus e.V., welchem auch viele ehemalige politische Gefangene der DDR angehoeren. // Cottbus jail memorial, 02 July 2014 // **Foto: Andreas Franke** | Verwendung weltweit

Гестапо - щит и меч нацистского государства 12.07.2017

В Германии вышла первая столь подробная и насыщенная фактами книга, рассказывающая о гестапо - тайной полиции "третьего рейха", главном инструменте нацистского террора.
HANDOUT - Das Handout herausgegeben am 26.01.2014 von der Zeitung Die Welt zeigt Heinrich Himmler auf Flottenfahrt in Kiel am 29/30.05.1936. Es stammt aus den Fund von Dokumenten, die in Israel aufgetaucht sind und jetzt von der Zeitung «Die Welt» veröffentlich werden. Foto: Realworks Ltd./DIE WELT (ACHTUNG REDAKTIONEN: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung auf welt.de über den Fund PRINT: www.welt.de/himmler ONLINE: link auf www.welt.de/himmler INTERNATIONAL: http://www.welt.de/geschichte/himmler/ mit Link auf English Version - Verwendung nur mit Nennung Realworks Ltd./DIE WELT - KEIN ARCHIV) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие ученые раскрыли подробности жизни Гиммлера 04.08.2016

Стало известно о фрагментах дневников Генриха Гиммлера, долгое время считавшихся пропавшими. Организатор Холокоста не лишал себя жизненных удовольствий.
Undatierte Aufnahme des Reichsführers der SS, Heinrich Himmler.

Генрих Гиммлер - переквалифицировавшийся агроном 27.07.2010

Руководитель СС Гиммлер был одним из самых страшных военных преступников в мировой истории. Он несет ответственность за гибель миллионов людей.
Quedlinburg, Stiftskirche / Foto - Quedlinburg Collegiate Church / Photo -

Отреставрированы уникальные росписи Кведлинбургского собора 12.04.2009

Росписи крипты Кведлинбургского собора сохранены для грядущих поколений. Церковь повидала многое: в свое время здесь проводил спиритические сеансы общения с первым королем Германии Генрихом его тезка Генрих Гиммлер.