 Генпрокурор ФРГ заявил о расистских мотивах стрелка в Ханау | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2020

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Германия

Генпрокурор ФРГ заявил о расистских мотивах стрелка в Ханау

По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау имели миграционные корни.

Полиция на месте происшествия в Ханау

Полиция на месте происшествия в Ханау

Следователи классифицируют стрельбу в Ханау (земля Гессен), в результате которой погибли 11 человек и еще шесть получили ранения,  как нападение с вероятными расистскими мотивами. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил журналистам генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ Петер Франк (Peter Frank).

Контекст

В двух районах гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника. (20.02.2020)

Он добавил, что девять погибших имели миграционные корни. Федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование преступления из-за подозрений в ксенофобских мотивах нападавшего. "На своей интернет-странице подозреваемый преступник выложил видео и своего рода манифест, который, будучи подкрепленным малопонятными идеями и абсурдными теориями заговора, указывает на глубоко расистские взгляды", - подчеркнул Франк.

По его словам, следователям теперь необходимо "выяснить, имелись ли другие сторонники или соучастники нападений в Ханау". Генпрокурор добавил, что следствие изучает среду общения предполагаемого преступника - 43-летнего жителя Ханау, гражданина Германии Тобиаса Р. - и его контакты - как в ФРГ, так и в других странах. К следствию подключилось Федеральное ведомство по уголовным делам.  

Новость дополняется.

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    Автор: Вадим Шаталин


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