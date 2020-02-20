Генпрокурор ФРГ заявил о расистских мотивах стрелка в Ханау

Следователи классифицируют стрельбу в Ханау (земля Гессен), в результате которой погибли 11 человек и еще шесть получили ранения, как нападение с вероятными расистскими мотивами. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил журналистам генеральный прокурор ФРГ в Карлсруэ Петер Франк (Peter Frank).

Он добавил, что девять погибших имели миграционные корни. Федеральная прокуратура ФРГ взяла на себя расследование преступления из-за подозрений в ксенофобских мотивах нападавшего. "На своей интернет-странице подозреваемый преступник выложил видео и своего рода манифест, который, будучи подкрепленным малопонятными идеями и абсурдными теориями заговора, указывает на глубоко расистские взгляды", - подчеркнул Франк.

По его словам, следователям теперь необходимо "выяснить, имелись ли другие сторонники или соучастники нападений в Ханау". Генпрокурор добавил, что следствие изучает среду общения предполагаемого преступника - 43-летнего жителя Ханау, гражданина Германии Тобиаса Р. - и его контакты - как в ФРГ, так и в других странах. К следствию подключилось Федеральное ведомство по уголовным делам.

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