 Генпрокуратура Турции обнародовала подробности убийства журналиста Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Генпрокуратура Турции обнародовала подробности убийства журналиста Хашогги

Джамаля Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии. Анкара вновь потребовала от Эр-Рияда выдать подозреваемых в причастности к убийству.

Резиденция консула Саудовской Аравии в Стамбуле

Резиденция консула Саудовской Аравии в Стамбуле

Саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой преднамеренного убийства, заявила генеральная прокуратура Турции. По ее сведениям, Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает в среду, 31 октября, агентство Anadolu.

Контекст

Парламент в Страсбурге призвал все страны ЕС выработать единую позицию по вопросу об эмбарго на поставки вооружений Эр-Рияду. Евродепутаты решительно осудили убийство журналиста Джамаля Хашогги. (25.10.2018)

Задержанные по подозрению в убийстве Джамаля Хашогги - подданные Саудовской Аравии и будут привлечены к ответственности в своей стране, заявил глава МИД аль-Джубейр. (28.10.2018)

Из заявления генпрокуратуры следует, что тело саудовского журналиста расчленили и уничтожили. "Несмотря на все попытки Анкары раскрыть преступление, переговоры с Эр-Риядом не принесли результатов", - отметили в ведомстве. Турция вновь потребовала от Саудовской Аравии выдать подозреваемых, задержанных в рамках расследования убийства Хашогги. Ранее власти в Эр-Рияде отклонили подобное требование Анкары.

Убийство Джамаля Хашогги

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла "драка", которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

Покушение на Скрипаля и убийство Хашогги: корректно ли сравнение?  

Также по теме

Türkei | Fall Khashoggi

Саудовская Аравия отказалась выслать подозреваемых в убийстве Хашогги 28.10.2018

Задержанные по подозрению в убийстве Джамаля Хашогги - подданные Саудовской Аравии и будут привлечены к ответственности в своей стране, заявил глава МИД аль-Джубейр.

Джамаль Хашогги

Убийство Джамаля Хашогги 27.10.2018

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле?

Türkei | Fall Khashoggi

Турция требует экстрадиции подозреваемых в убийстве Хашогги 26.10.2018

После гибели в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги, в Саудовской Аравии были задержаны 18 подозреваемых. Турция считает, что суд над этими людьми должен пройти на ее территории.

Реклама

Самые читаемые

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ  

Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США  

Комментарий: Меркель продемонстрировала, что такое демократия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно