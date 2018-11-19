Генпрокуратура РФ подозревает Браудера в отравлении Сергея Магнитского

Финансист Уильям Браудер был заинтересован в смерти юриста Сергея Магнитского, считает следствие. Браудера также подозревают в создании преступного сообщества.
Генеральная прокуратура РФ подозревает главу зарубежного инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильяма Браудера в отравлении юриста Сергея Магнитского, умершего в российском СИЗО в 2009 году. Магнитского и нескольких других партнеров Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами, содержащих соединения алюминия", сообщил представитель Генпрокуратуры Михаил Александров на брифинге в понедельник, 19 ноября. "Были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц", - пояснил Александров.
Согласно этой версии, яд "спровоцировал развитие острой печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина естественной смерти". При этом Браудер, по мнению следствия, "имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений".
Расследование смерти Магнитского может быть возобновлено
В Генпрокуратуре также не исключили отмену приговора по делу о смерти Магнитского и возобновление расследования. В конце 2012 года был оправдан замначальника СИЗО "Бутырка" Дмитрий Кратов, обвинявшийся в том, что его халатность привела к смерти юриста.
Кроме того, 16 ноября в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и руководстве им, заявили в Генпрокуратуре. По мнению следствия, возглавляемое Браудером транснациональное преступное сообщество совершает тяжкие экономические преступления с конца 1990-х годов. Британского финансиста объявят в международный розыск, на его имущество будет наложен арест.
Браудер добивается принятие "акта Магнитского" на уровне ЕС
HCM с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на фондовом рынке РФ. Российский юрист Сергей Магнитский оказывал HCM юридические услуги. В 2007 году в России дочерние предприятия фонда заподозрили в уклонении от налогов. После обысков Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов. В ответ юриста обвинили в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. По утверждению адвокатов, причиной стал отказ предоставить юристу необходимую медпомощь.
Гибель Магнитского вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде инициированного Браудером "акта Магнитского", предусматривающего санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. В 2016 году Конгресс США принял законопроект, расширяющий действия "акта Магнитского" на все страны мира. Браудер пытается добиться того, чтобы соответствующие нормы нашли отражение в законодательстве Евросоюза. В России финансист уже дважды был заочно признан виновным в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве.
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