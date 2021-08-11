Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Геноцид

19.08.2019 Sudan's deposed military ruler Omar al-Bashir stands in a defendant's cage during the opening of his corruption trial in Khartoum on August 19, 2019. - Bashir has admitted to receiving $90 million in cash from Saudi monarchs, an investigator told a Khartoum court today. (Photo by Ebrahim HAMID / AFP) (Photo credit should read EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

Судан выдаст экс-президента аль-Башира Международному уголовному суду 11.08.2021

Аль-Башир обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. В результате вооруженного конфликта в суданской провинции Дарфур погибли, по оценкам ООН, 300 тысяч человек.
Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, spricht am 27.09.2016 in Berlin bei einem Festakt mit dem Titel 45 Jahre Bürgerrechtsarbeit Deutscher Sinti und Roma anlässlich seines 70. Geburtstages. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Центральный совет немецких синти и рома выступил против дискриминации 02.08.2021

Синти и рома подвергаются дискриминации во многих странах Европы, заявил глава Центрального совета немецких синти и рома Романи Розе. 2 августа отмечается день памяти жертв геноцида этих народов.
Das Denkmal auf den Ruinen der großen Choral-Synagoge in der lettischen Hauptstadt Riga, aufgenommen am 09.07.2010. Im Riager Ghetto waren bis November 1941 die rund 30 000 lettischen Juden interniert. Sie wurden in den nahen Wäldern erschossen, um Platz für die ersten aus Deutschland deportierten Juden zu schaffen. Von den rund 25 000 aus Deutschland nach Riga verschleppten Juden überlebten die wenigsten. Foto: Uwe Zucchi dpa | Verwendung weltweit

В Латвии почтили память жертв массового убийства евреев в 1941 году 04.07.2021

80 лет назад в Риге немецкие нацисты и их латышские пособники подожгли Большую хоральную синагогу. Сотни находившихся там евреев сгорели заживо.

Тихановская, Халезин и Хомич в Берлине. Спецвыпуск ток-шоу DW "В самую точку" 14.06.2021

"Происходит геноцид белорусов. На это нужна четкая реакция", - уверена лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она стала участницей спецвыпуска ток-шоу "В самую точку" вместе с режиссером Николаем Халезиным и сестрой Марии Колесниковой Татьяной Хомич. Получился откровенный разговор с представителями белорусской оппозиции - о санкциях ЕС, будущем Лукашенко и отношениях с Россией.

Геноцид в Намибии: Германия выделит миллиард евро на развитие страны (08.06.2021) 08.06.2021

Германия признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии. Германия выделит более миллиарда евро на развитие страны. Но в Намибии есть вожди, которые считают, что этого недостаточно.

"Северный поток-2": готова ли его первая нитка и будут ли США еще мешать. DW Новости (08.06.2021) 08.06.2021

Правда ли, что первая нитка спорного в Европе трубопровода уже достроена, как это утверждает Владимир Путин? И почему Байден не оправдал надежды Украины и не ввел новые санкции?
ARCHIV Überlebende Herero nach der Flucht durch die Wüste

Германия официально признала геноцид племен гереро и нама в Намибии 28.05.2021

Потомкам жертв геноцида будут принесены официальные извинения. Германия выделит Намибии миллиардную помощь развитию.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Diskussionsveranstaltung aus dem Schloss Bellevue mit per Video zugeschalteten Schülerinnen und Schülern aus Penzberg (Bayern) über die Penzberger Mordnacht vom 28. April 1945. Die Penzberger Mordnacht gehört zu den Verbrechen, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von Deutschen begangen wurden. Ende April 1945 hatten Penzberger Bürger versucht, der NS-Herrschaft und dem Krieg ein Ende zu bereiten. Nationalsozialisten ermordeten daraufhin sechzehn Penzberger wenige Tage vor Ende des Krieges.

Президент ФРГ призвал продолжать переосмысление Холокоста 07.05.2021

Без переосмысления нацистского прошлого демократическое самосознание невозможно, подчеркнул Штайнмайер. По словам президента, каждое поколение немцев должно заново осмысливать нацистские преступления.
THEMENBILD - Eine Hinweistafel des lettischen Parlaments in der Hauptstadt Riga am 31. August 2013 // THEMES PICTURE - A plate of the Latvian Parliament in Riga on 31 August 2013. EXPA Pictures © 2013, PhotoCredit: EXPA/ Erwin Scheriau - 20130831_PD9225 |

Парламент Латвии признал резню армян в Османской империи геноцидом 06.05.2021

В сейме подчеркнули, что приняли декларацию после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, дипломатами и историками.

May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции 25.04.2021

В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 14.04.21 *** U.S. President Joe Biden delivers remarks on his plan to withdraw American troops from Afghanistan, at the White House, Washington, U.S., April 14, 2021. Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Байден признал резню армян в Османской империи геноцидом 24.04.2021

Глава Белого дома впервые назвал геноцидом уничтожение турками армян в начале XX века. Ожидается, что это испортит отношения США с партнером по НАТО Турцией.
NEW YORK, NY - OCTOBER 29 : Writer of the Midnight Express Billy Hayes, Turkey's Consul General in New York Ertan Yalcin (not seen), representatives of the Turkish communities in New York attend the flag raising ceremony within the celebrations for Turkish Republic Day's 91st anniversary in New York, United States on October 29, 2014. Cem Ozdel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Байден планирует назвать геноцидом уничтожение армян 23.04.2021

В ходе телефонного разговора с президентом Турции Джо Байден заявил о намерении признать геноцидом уничтожение армян в Османской империи, утверждают источники.
Teilnehmer vom Fakelzug in Eriwan (Armenien) - Gedenken an das Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs, am 23.04.2021 in Eriwan. Foto: Ashot Gazazyan/DW

В Армении проходят акции в память о жертвах геноцида в Османской империи 23.04.2021

В Ереване в факельном шествии в память о жертвах геноцида армян в Османской Турции участвовали около 10 тысяч человек. Они возложили цветы к вечному огню на холме Цицернакаберд.
Armenian President Armen Sarkissian votes during an early parliamentary election in Yerevan, Armenia December 9, 2018. REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Президент Армении призвал Джо Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

"Мы рассчитываем, что вы подтвердите вашу приверженность продвижению исторической справедливости и предотвращению новых геноцидов", - говорится в письме Армена Саркисяна Байдену.
WASHINGTON, DC - APRIL 14: U.S. President Joe Biden removes his mask to speak from the Treaty Room in the White House about the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan on April 14, 2021 in Washington, DC. President Biden announced his plans to pull all remaining U.S. troops out of Afghanistan by September 11, 2021 in a final step towards ending America’s longest war. (Photo by Andrew Harnik-Pool/Getty Images)

СМИ сообщили о планах Байдена признать геноцид армян 22.04.2021

По информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
TOPSHOT - Opposition supporters parade through the streets during a rally to protest the country's presidential inauguration in Minsk on September 27, 2020. - Belarus police on September 27 detained around 200 people during opposition rallies days after the strongman president staged a secret inauguration. The opposition movement calling for an end to the president authoritarian regime has kept up a wave of large-scale demonstrations every Sunday since his disputed win of an August 9 election. (Photo by - / TUT.BY / AFP) (Photo by -/TUT.BY/AFP via Getty Images)

Почему в Беларуси вдруг стали бороться с реабилитацией нацизма? 21.04.2021

Под видом борьбы с реабилитацией нацизма и восстановления исторической справедливости власти Беларуси усиливают давление на протестное движение, считают опрошенные DW эксперты.
Показать еще