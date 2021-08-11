"Происходит геноцид белорусов. На это нужна четкая реакция", - уверена лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она стала участницей спецвыпуска ток-шоу "В самую точку" вместе с режиссером Николаем Халезиным и сестрой Марии Колесниковой Татьяной Хомич. Получился откровенный разговор с представителями белорусской оппозиции - о санкциях ЕС, будущем Лукашенко и отношениях с Россией.
Германия признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии. Германия выделит более миллиарда евро на развитие страны. Но в Намибии есть вожди, которые считают, что этого недостаточно.