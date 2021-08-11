Геноцид в Намибии: Германия выделит миллиард евро на развитие страны (08.06.2021)

Германия признала геноцидом истребление немецкими колониальными войсками племен гереро и нама в начале 20 века на территории сегодняшней Намибии. Германия выделит более миллиарда евро на развитие страны. Но в Намибии есть вожди, которые считают, что этого недостаточно.