Генерал российской полиции во главе Интерпола? Чья возьмет?

Российский генерал стал фаворитом на пост главы Интерпола

Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times.