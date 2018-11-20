Генерал российской полиции во главе Интерпола? Чья возьмет?

Александр Прокопчук может возглавить Международную организацию уголовной полиции. Чьи интересы генерал-майор МВД будет представлять в Интерполе, знает карикатурист Сергей Елкин.
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В случае избрания Александра Прокопчука президентом международной полиции он продолжит стратегию России на злоупотребление этой организацией, предостерегают американские сенаторы. (20.11.2018)
Россию критикуют за то, что она злоупотребляет Интерполом для преследования оппозиционеров. Тем не менее, россиянин Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы этой организации, сообщает The Times. (17.11.2018)