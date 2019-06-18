Генерал против журналиста. Чем закончилось дело Рудникова?

До вчерашнего дня мало кто сомневался в том, что издатель оппозиционной газеты Игорь Рудников получит менее десяти лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве у генерала Следственного комитета РФ Виктора Леденева. Именно такой срок наказания запросил для обвиняемого прокурор. Для "пособника" Рудникова - Александра Дацышина - гособвинитель ходатайствовал о восьми годах тюрьмы.

Судья Валерия Ковалева решила, что вымогательства, в котором обвиняли Рудникова, не было, а было самоуправство. Она вынесла приговор, согласно которому, Рудников и Дацышин получили по 550 и 350 часов обязательных работ каждый. "В системе координат российских судов это смелый и революционный поступок", - так прокомментировала приговор Игорю Рудникову Галина Арапова из Центра защиты прав СМИ.

Почему дело рассматривали в Петербурге

"Это просто какая-то фантастика! Я вас сердечно поздравляю", - сказал адвокат Рудникова Тумас Мисакян своему подзащитному, когда они выходили из Московского районного суда после заседания. Рудников тоже признался журналистам, что не ожидал выйти на свободу уже сегодня. 6 июня прокурор запросил для него 10 лет колонии строгого режима. "Я не верил, что будет такой приговор, - заявил Рудников. - Я надеялся, что справедливость восторжествует через пять-шесть лет. Видимо, Петербург не только культурная, но и судебная столица России".

Журналисты у входа в зал суда

Дело против Рудникова и Дацышина оказалось в Санкт-Петербурге в январе 2019 года. Это произошло по решению Верховного суда из-за сомнений в беспристрастности судебной системы Калининграда.

Игорь Рудников - известный в городе издатель оппозиционной газеты "Новые колеса" и бывший депутат облдумы от партии "Патриоты России" - боялся, что за пределами Калининграда его преследование мало кого интересует.

Тем не менее на оглашение приговора по его делу в суд выстроилась очередь из журналистов и сочувствующих - около 60 человек. Зал не вместил всех желающих, а журналистов с камерами отдельно попросили остаться в холле - съемку на вынесении приговора запретили.

В чем генерал обвинял журналиста

Дело о вымогательстве против Игоря Рудникова тянулось с 1 ноября 2017 года. В этот день начальник управления Следственного комитета РФ по Калининградской области генерал Виктор Леденев передал конверт с мечеными купюрами в сумме 50 000 долларов Рудникову через его помощницу. После этого журналиста задержали по обвинению в вымогательстве, а бывшего замполпреда Дацышина за пособничество ему. Экс-чиновник якобы передавал требования Рудникова генералу. Прокурор в суде доказывал, что в обмен на деньги журналист готов был прекратить негативные публикации о Леденеве в своей газете.

Игорь Рудников в зале суда

Натянутые отношения между Рудниковым и Леденевым установились три года назад. 17 марта 2016 года на журналиста и парламентария напали в центре Калининграда. Один из нападавших - бывший сержант ОМОНа - получил 9 лет лишения свободы за покушение на убийство, а в отношении второго подозреваемого - капитана полиции - дело приостановили.

Следствию не удалось найти заказчика покушения, после чего Рудников затеял собственное расследование. Свои догадки о заказчике он высказывал в том числе и на страницах "Новых колес". В то же время журналист безуспешно требовал от прокуратуры и СУ СК России по Калининградской области, которое возглавлял Виктор Леденев, переквалифицировать дело о нападении на него с "покушения на убийство" на "посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля".

В газете Рудникова вышло несколько критических статей о качестве работы Леденева и о наличии у него дорогой недвижимости. По мнению депутата облдумы, переезд Леденева в новый дом на Береговой улице (оформленный на бизнесмена Сергея Зеленина) и проблемы с поиском заказчиков были связаны.

Какой приговор вынес суд

Судья зачитывала приговор около трех часов. С самого начала она заявила о переквалификации дела со статьи о вымогательстве на самоуправство. Наказание по ней не предусматривает лишения свободы. Фактически судья согласилась почти со всеми обстоятельствами, которые представила в суде сторона обвинения, но интерпретировала их иначе.

Александр Дацышин

Обвинение в вымогательстве развалилось по двум основным причинам. Во-первых, такое преступление должно сопровождаться угрозой. Судья посчитала, что публикации о неудовлетворительной работе генерала и его роскошном доме не могут представлять угрозу в будущем, так как подобные статьи о нем уже были опубликованы, в том числе и в других изданиях.

Во-вторых, судья не увидела исключительно корыстного мотива в действиях Рудникова. Она обратила внимание на психологическую экспертизу из материалов дела. Исследование показало, что Рудников считал 50 тысяч долларов компенсацией за потраченные им деньги на собственное расследование покушения.

Генерал Леденев не отказывался заплатить за молчание

После суда Игорь Рудников заявил журналистам, что и сейчас не признает свою вину. Он считает, что генерал Леденев на самом деле пытался подкупить его, чтобы остановить поток критических материалов в газете. Об этом на предыдущих заседаниях заявлял и его адвокат. Судья в приговоре отчасти ответила на эти обвинения. Она отметила, что когда Дацышин передал условия прекращения негативных публикаций Леденеву, то со стороны генерала "оперативного отказа не последовало". Как, впрочем, и "сформулированного согласия".

Игорь Рудников покидает здание суда после оглашения приговора

"Леденев готов был любыми способами закрыть вопрос так, чтобы журналисты его не трогали, - заявил после заседания адвокат Дацышина Сергей Баранов. - Надеюсь, что после этого процесса Леденев не будет работать в правоохранительных органах".

Ни Рудников, ни Дацышин пока не могут точно сказать, будут ли обжаловать решение Московского районного суда. "Изучим приговор и будем решать", - пояснил адвокат журналиста Тумас Мисакян.

Судья пошла на компромисс

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова в разговоре с DW сообщила, что на решение судьи по делу Рудникова повлияли интерес общества и мощная работа адвокатов. "Это компромиссное решение: когда надо бы оправдать, но оправдание считается браком в работе правоохранительных органов, - говорит Арапова. - В таких случаях и появляются условное наказание или более мягкая квалификация". При этом она отмечает, что вчерашнее решение судьи "выходит за рамки даже этой привычной схемы".

Как и другие наблюдатели, Галина Арапова отметила профессиональную смелость судьи. "Она произвела на меня впечатление человека опытного, с самостоятельной точкой зрения и независимого - насколько это возможно в нашей судебной системе, - заявила Арапова. - Рискну сказать, что она приняла бы такое решение и без ситуации с Голуновым(арест и освобождение журналиста Ивана Голунова. - Ред.)".

Независимый профсоюз журналистов совместно с ПЕН-центрами Москвы и Петербурга и ассоциацией "Свободное слово" в своем заявлении призвали выйти на митинг против репрессий 23 июня. "Игорь Рудников, как и Иван Голунов, сегодня на свободе, но ещё не понесли наказание те, кто сфабриковал уголовные дела против них", - говорится в заявлении.

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