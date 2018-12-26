 Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2019

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Европа

Генеральный инспектор бундесвера видит в России угрозу миру в Европе

Генеральный инспектор бундесвера перечислил факты, указывающие на опасность России для Европы. Цорн напомнил об аннексии Крыма, отравлении Скрипалей, нарушении Договора о ДРСМД и других примерах.

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн

Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн

Россия является существенной угрозой миру в Европе, заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland в субботу, 20 апреля. "Факты говорят сами за себя", - сказал Цорн, приведя в пример аннексию Россией украинского полуострова Крым, конфликт на востоке Украины и гибридную войну, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если договор прекратит свое действие, миру потребуется новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Цорна, к подобному соглашению необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

"Пасхальные марши" в поддержку мира

Ранее в этот же день тысячи жителей Германии приняли участие в традиционных "пасхальных маршах" за мир. Мероприятие прошло под лозунгом "Разоружение вместо вооружения - запретить ядерное оружие". Марш в Дюссельдорфе собрал около полутора тысяч человек, став самым многочисленным. В Берлине акция привлекла около тысячи участников.

Контекст

DW о том, как отравление в Солсбери год назад экс-двойного агента Скрипаля и его дочери ядом "Новичок" отразилось на экономическом сотрудничестве России и Великобритании. (04.03.2019)

НАТО не желает нового ядерного оружия в Европе. Для этого она должна договариваться с Россией, хотя пока и не знает как, считает Бернд Ригерт. (14.02.2019)

Обвинив Россию в нарушении договора о РСМД, США все ближе к официальному выходу из него. Поводом Вашингтон называет создание Москвой крылатой ракеты 9М729. Что о ней известно? (05.12.2018)

Сторонники движений за мир вывели на немецкие улицы тысячи человек. Однако лучшие годы "пасхальных маршей" остались в прошлом. (20.04.2019)

Российская ракета 9М729

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из Договора о РСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, которое не позволяет ей преодолеть 500-километровый рубеж.

США и РФ приостановили выполнение ДРСМД

2 февраля американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Крым пять лет спустя: почему ФРГ никогда не признает полуостров частью России

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Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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