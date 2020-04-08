Генеральный директор ВТО объявил о досрочной отставке

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведу в четверг, 14 мая, объявил о своей предстоящей отставке с этой должности. Свой пост Азеведу оставит 31 августа, хотя срок его полномочий должен был истечь лишь через год.

Глава ВТО пояснил, что решение уйти в отставку далось ему нелегко и что ему пришлось сделать это по "личным и семейным обстоятельствам". Он подчеркнул, что эта преждевременная отставка не имеет под собой никаких политических оснований и что его уход "соответствует интересам ВТО".

ВТО переживает кризис

Смена руководства Всемирной торговой организации, которая и без того переживает сложные времена, пришлась на разгар пандемии коронавируса, вызвавшей масштабные экономические потрясения во всем мире. В начале апреля ВТО предупреждала, что объемы мировой торговли могут сократиться на треть в 2020 году. Азеведу говорил, что это "возможно, сильнейший экономический спад нашего времени".

В канун 25-летнего юбилея ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США на протяжении двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации - Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. В качестве промежуточной меры Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.

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