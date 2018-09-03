Генеральная уборка в знаменитом анатомическом музее (фото)

Коллекция университетского анатомического музея в немецком городе Галле состоит из восьми тысяч экспонатов, собранных более чем за два с половиной столетия.
Эта коллекция Института анатомии и клеточной биологии Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера считается одной из важнейших в Европе. В начале сентября здесь приступили к очередной генеральной уборке. На фотографии - скелеты сиамских близнецов начала XIX века.
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