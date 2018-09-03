 Генеральная уборка в знаменитом анатомическом музее (фото) | Кадр дня | DW | 04.09.2018

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Кадр за кадром

Генеральная уборка в знаменитом анатомическом музее (фото)

Коллекция университетского анатомического музея в немецком городе Галле состоит из восьми тысяч экспонатов, собранных более чем за два с половиной столетия.

Галле

Эта коллекция Института анатомии и клеточной биологии Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера считается одной из важнейших в Европе. В начале сентября здесь приступили к очередной генеральной уборке. На фотографии - скелеты сиамских близнецов начала XIX века.

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Медицинские и анатомические музеи в Германии

  • Экспонат Немецкого музея гигиены

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей гигиены (Deutsches Hygiene-Museum) в Дрездене. Был основан в 1912 году после проходившей в этом городе 1-ой Международной выставки по вопросам гигиены. Ежегодно в нем бывает около 280 тысяч посетителей. В музее также работает специальная экспозиция для детей. В рамочной программе - десятки докладов, дискуссий, чтений и концертов.

  • Желчные камни из коллекции берлинского Музея истории медицины

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины (Berliner Medizinhistorisches Museum) крупнейшей берлинской клиники Шарите (Charité). Число посетителей - около 50 тысяч в год. Рассказывает о развитии медицины последних четырех столетий. Помимо инструментов и приборов здесь выставлены патологоанатомические препараты и другие экспонаты, среди них - коллекция желчных камней.

  • Один из залов Немецкого аптечного музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Медицинские инструменты судового врача из коллекции музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

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  • Кесарево сечение на рисунке 1506 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Медицинская экспозиция Городского музея Гютерсло (Stadtmuseum Gütersloh). В 1990 году получила специальный приз как "Европейский музей года". Экспозиция рассказывает об истории медицины в мире, начиная с античных времен, а также о знаменитых врачах, работавших в этом городе. Среди экспонатов - письменный стол Роберта Коха и аппарат "железное легкое".

  • Роберт Кох во время экспедиции в Южную Африку в 1896 году

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей в Институте Роберта Коха (Das Museum im Robert Koch-Institut) в Берлине. Экспозиция посвящена основателю института по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней, знаменитому немецкому микробиологу Роберту Коху. В 1905 году этому ученому, открывшему возбудителя туберкулеза, была присуждена Нобелевская премия по медицине.

  • Вильгельм Конрад Рёнтген в своей лаборатории. Рисунок

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей Рентгена (Deutsches Röntgen-Museum) в Ремшайде. Расположен на родине выдающегося немецкого ученого, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии. Вильгельм Конрад Рентген (по-немецки правильно - Рёнтген) получил ее за открытие икс-излучения. Музей расположен в небольшом фахверковом здании недалеко от дома, в котором он родился.

  • Вильгельм Конрад Рёнтген

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Мемориальный музей Вильгельма Конрада Рентгена (Röntgen-Gedächtnisstätte Würzburg) в Вюрцбурге. Расположен в лабораториях бывшего университетского Института физики, где работал этот ученый. Экспозиция посвящена истории экспериментальной физики. Икс-излучение, названное его именем, ученый открыл 120 назад - в 1895 году.

  • Водные процедуры по методу Кнайпа. Фотография 1935 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Себастьяна Кнайпа (Kneippmuseum Bad Wörishofen) в Бад-Вёрисхофене. Посвящен немецкому физиотерапевту и священнику, разработавшему популярную систему водолечения. Его книга "Meine Wasserkur" была переведена на многие языки. Издание на русском "Мое водолечение: средства для излечения болезней и сохранения здоровья" впервые вышло в 1893 году в Киеве.

  • Хильдегарда Бингенская

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Исторический музей Хильдегарды Бингенской (Historisches Museum am Strom - Hildegard von Bingen) в городе Бинген-на-Рейне. Посвящен немецкой монахине XII века - знаменитой травнице, автору трудов по естествознанию и медицине, одной из четырех женщин, удостоенных Ватиканом звания Учитель Церкви. Всего в этом списке - 36 имен во главе с Фомой Аквинским.

  • Искушение Святого Антония

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей госпитального ордена Антония Великого (Antoniter-Museum) в городе Мемминген. Названный именем первого христианского монаха орден был основан в 1095 году. Его братство в Меммингене существовало в 1214-1526 годах. Главной задачей было лечение больных, страдавших от так называемого "огня Святого Антония" (эрготизма) - отравления алкалоидами спорыньи.

  • Спортивная площадка в берлинском парке Хазенхайде, заложенная Отцом Яном в 1811 году

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Фридриха Людвига Яна (Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum) во Фрейбурге (Унструт), Саксония-Анхальт. "Отец Ян", как его называют, жил в 1778-1852 годах и считается основателем современной гимнастики. Он организовал несколько спортивных обществ и сыграл решающую роль в распространении многих спортивных снарядов - от брусьев до гимнастических колец.

  • Иллюстрация 1633 года к изданию собрания трудов Вильгельма Фабри во Франкфурте-на-Майне

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Вильгельма Фабри (Wilhelm-Fabry-Museum) в Хильдене. Отец немецкой хирургии, как его называют, родился в этом городе в 1560 году. Написал двадцать научных трудов и считается основоположником хирургической науки. Его жена Мари Колинет, тоже врач, первой применила магнит для извлечения металлических предметов из глаза и улучшила метод кесарева сечения.

  • Скелеты сиамских близнецов из коллекции в Галле

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Анатомическая коллекция Мекелей (Meckelsche Sammlung) Университета имени Лютера в городе Галле (Зале). Первыми экспонатами стали препараты из частной коллекции, собранной берлинским анатомом XVII века Иоганном Мекелем. Дело продолжили его сын и внук. Последний, названный в честь деда, стал основателем современной тератологии - науки, изучающей уродства.

  • Урок анатомии доктора Тульпа. Картина Рембрандта, 1632 год. Королевская галерея в Гааге

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Анатомический музей (Museum anatomicum) Марбургского университета, широко известного своими давними традициями в области преподавания медицины и медицинских исследований. Коллекцию начали собирать в XIX веке для научных и учебных целей. Число посетителей музея относительно небольшое - около 2500 в год, но без экскурсий он открыт лишь в первую субботу месяца.

  • Врачебные инструменты эпохи Ренессанса

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей истории медицины (Deutsche Medizinhistorische Museum) в городе Ингольштадт. В коллекции собраны экспонаты от древнейших времен до наших дней. Среди них - скелет "гиганта из Тегернзе" Томаса Хаслера (1851-1876), внесенного в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост составлял 2,35 метра. Музей размешается в старом здании медицинского факультета.

  • Рисунки Леонардо да Винчи

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Медико-историческая коллекция Рурского университета (Medizinhistorische Sammlung der Ruhr-Universität) в Бохуме. В музее, расположенном в башне бывшей шахты, собрано более 10 тысяч инструментов и аппаратов из всех областей медицины XIX-XX веков. В центре внимания постоянной экспозиции - история изучения тайн человеческого тела и этические вопросы.

  • Аптекарские склянки

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории медицины и фармакологии Университета имени Христиана Альбрехта (Medizin- und Pharmaziehistorische Sammlung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) в Киле. Основан в 1980-х годах после передачи университету одной частной коллекции из Швейцарии. Помимо инструментов и техники здесь представлены объекты, относящиеся к народной и этномедицине.

  • Один из экспонатов музея

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей лепры (Lepramuseum) в вестфальском городе Мюнстер. Единственный в Германии музей, посвященный истории, распространению и борьбе с этим инфекционным заболеванием. Был открыт в 1986 году после создания немецкого Общества по изучению лепры. Музей расположен в небольшом фахверковом доме. Рядом находится часовенка Святого Лазаря из лепрозория XVI века.

  • Защитный костюм от чумы времен Средневековья

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей Иоганна Винтера (Johann-Winter-Museum) в городе Андернах. Небольшой музей истории врачебного искусства в родном городе немецкого ученого-медика XVI века. Рассказывает о медицине доисторического периода, античности и Средневековья, а также фармакологии, анестезии, интенсивной терапии. Около музея расположен сад с лечебными травами.

  • Дом сумасшедших. Рисунок 1834 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Вюртембергский музей психиатрии (Württembergisches Psychiatriemuseum) в Цвифальтене. Основан в 2003 году. Музей посвящен истории современной психиатрии и психиатрических больниц, диагностике, а также знакомит с известными врачами и учеными, работавшими в этой области. Специальный раздел рассказывает о бесчеловечной практике эвтаназии в "третьем рейхе".

  • МРТ-изображение головы человека

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Немецкий музей эпилепсии (Deutsches Epilepsiemuseum Kork) в городе Кель. Находится в районе Корк в помещениях Музея ремесел. Открыт по воскресным дням. Этот первый в мире музей, посвященный эпилепсии, был открыт в 1998 году. Рассказывает об истории болезни, диагностике, методах лечения, а также отражении в религиозном искусстве и других произведениях.

  • Доктор Айзенбарт. Карикатура 1840 года

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Музей истории дантистики (Dentalhistorisches Museum) в Чадрасе. Был открыт в 2000 году в одном из зданий замка Колдиц, а через несколько лет переехал в парк, находящийся по соседству. Музей располагает экспонатами, книгами и документами из более чем ста больших и малых частных коллекций. Экспозиция интересна не только профессионалам, но широкой публике.

  • Монокль

    Медицинские и анатомические музеи в Германии

    Оптический музей (Optisches Museum Jena) в Йене. Специальные разделы его обширной экспозиции посвящены истории очков, офтальмологических приборов и микроскопов. В одном из помещений воссоздана старая мастерская фирмы Zeiss 1866 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Самые жуткие экспонаты мира

  • Пластинаты фон Хагенса

    Самые жуткие экспонаты мира

    Пластинаты

    Трупы людей, препарированные особым способом, являются экспонатами музея Plastinarium в немецком городе Губен. Музей основал Гунтер фон Хагенс, скандально известный немецкий анатом, который изобрел способ бальзамирования и консервации анатомических препаратов, названный пластинацией. Пластинаты из его коллекции можно увидеть также на передвижных выставках по всему миру.

  • Анатомические музеи во Франции

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомические музеи во Франции

    "Анатомички" существуют при учебных заведениях по всему миру - с целью обучения будущих врачей. Еще во времена Французской революции были созданы такие кабинеты в Париже, Страсбурге и Монпелье. Теперь это - музеи, в которых хранятся экспонаты, демонстрирующие уродства и пороки, натуральные и восковые анатомические органы, а также муляжи различных этапов и аспектов заболеваний.

  • Музей Вролика в Амстердаме

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей Вролика в Амстердаме

    Одна из наиболее ценных коллекций человеческих мутаций и патологий принадлежит Амстердамскому университету. Начало собранию положил еще в XIX веке профессор Герардус Вролик. Экспонаты используются для обучения медиков, антропологов и зоологов. При этом музей предоставляет возможность ознакомиться с ними всем желающим.

  • Анатомический музей в Йене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Анатомический музей в Йене

    Анатомические собрания есть у многих медицинских институтов. Университет в Йене располагает уникальной коллекцией. А собирать ее начал Иоганн Вольфганг фон Гете. Великий немецкий поэт и философ занимался естественнонаучными вопросами. Ему приписывают открытие межчелюстной кости у человека.

  • Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Самые жуткие экспонаты мира

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге

    Кунсткамера в Санкт-Петербурге была основана в научных целях в 1714 году по приказу Петра I. В настоящее время представляет собой музей, посетить который отваживается далеко не всякий гость северной столицы России. Одно из известнейших в мире собраний анатомических редкостей насчитывает более миллиона экспонатов.

  • Музей медицинской истории Мюттера в США

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей медицинской истории Мюттера в Филадельфии (США)

    Тут хранятся жуткие экспонаты со всего мира: мозги убийц и эпилептиков, банки с человеческими существами, похожими на инопланетян из фильмов ужасов. Из табличек, прикрепленных к черепам, можно узнать, каким образом ушли из жизни их обладатели.

  • Музей человеческого тела в Нидерландах

    Самые жуткие экспонаты мира

    Музей человеческого тела в Лейдене

    Бывают, разумеется, и менее жуткие анатомические музеи. Музей человеческого тела Corpus неподалеку от Лейдена, что в Южной Голландии, представляет собой гигантский макет человека. Прогулка по выставочным залам позволяет познакомиться со строением и работой отдельных органов и частей тела без ущерба для психики.

  • Катакомбы капуцинов в Палермо

    Самые жуткие экспонаты мира

    Катакомбы капуцинов в Палермо

    Данная достопримечательность не имеет прямого отношения к анатомии, но входит в число наиболее жутких музеев мира. Когда-то под монастырем капуцинов хоронили духовных лиц и светскую элиту. Места на подземном кладбище было немного, поэтому мертвецов "выстраивали" вдоль стен. Сейчас здесь покоятся мумифицированные останки более восьми тысяч человек.

  • Похоронный музей в Вене

    Самые жуткие экспонаты мира

    Похоронный музей в Вене

    Катафалки, венки, фонари, факелы, флаги, урны, "сидячий гроб" и даже гроб многоразового использования, - при богатом воображении визит в этот музей запомнится надолго. Более тысячи экспонатов дают представление о похоронных обычаях, погребальных обрядах и отношении к смерти в целом.

  • На выставке Марины Абрамович в Бонне

    Самые жуткие экспонаты мира

    В боннском музее Bundeskunsthalle

    Живое человеческое тело - не всегда услада для взора. В контексте современного искусства человек как экспонат и не должен, как правило, приносить эстетическое удовольствие. Скорее провоцировать. Мастер перформанса Марина Абрамович стала известной, подвергая экстремальным испытаниям свое собственное тело. С творчеством Абрамович можно в эти дни познакомиться в Бонне.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Скандальный анатомический музей открылся в Гейдельберге

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Медицинские и анатомические музеи в Германии  

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