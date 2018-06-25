Нужно сразу отметить, что предпосылки для использования гендерно-нейтрального языка в официальных документах были созданы уже давно. На сайтах многих университетов в Германии прописано, что в служебных документах должно быть понятно, что речь идет как о мужчинах, так и о женщинах: нельзя писать просто "профессор".

Несмотря на то, что тема это не новая, общественные дискуссии то и дело обостряются. Когда в 2011 году в Лейпцигском университете решили в официальных документах использовать исключительно женскую форму обращения к профессорам - "Professorinnen" - в стране разгорелась жаркая дискуссия. Руководство вуза вовсе не собиралось исключать мужчин из этого правила. Речь шла лишь о замене распространенной формы множественного числа, а ею обычно является мужской род - "профессора", подразумевающий, в том числе, и профессоров женщин. Оказалось, что большинству предложение сделать наоборот, то есть употреблять феминитив, имея в виду и коллег-мужчин, показалось абсурдным. Невзирая на разногласия, правило это в Лейпцигском университете успешно действует и поныне.

Гендерно-нейтральный язык в немецких вузах

Прошли годы, и гендерно-нейтральный язык стали внедрять и другие вузы. Последний пример - Грайфсвальдский университет. С инициативой за гендерно-нейтральный язык выступила комиссия по вопросам равноправия. Самой активной федеральной земльей в этом отношении считается Мекленбург-Передняя Померания. Высшая школа в Штральзунде приняла решение использовать гендерно-нейтральный язык еще в 2017 году.

Объединение немецкого языка называет гендерно-нейтральный язык глупостью, но сторонники этой идеи не устают приводить аргументы "за". К многолетним дискуссиям присоединился Ганновер. Городской совет в начале 2019 года принял "Рекомендации по введению гендерно-нейтрального официально-делового языка" (Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache). Теперь чиновники и муниципальные работники северогерманского города предстоит осваивают новые правила официально-делового языка, направленные на соблюдение гендерного равенства.

Для более корректного официального обращения сотрудникам городских служб следует избегать общепринятых "госпожа" или "господин". Вместо этого рекомендуется обращение по имени. Если письмо адресовано обоим, лучше использовать обращение "семья". Приветствовать присутствующих на совещании или конференции можно фразой "Добрый день!" или просто "Здравствуйте!".

Обращение "студенты" (Studenten) или "студенты и студентки" (Studenten und Studentinnen) следует заменить на гендерно-нейтральный термин - "учащиеся" (Studierende). В целом, для описания рода деятельности, теперь рекомендуется чаще использовать причастия, усложняя и без того тяжеловесный немецкий язык: вместо "учеников" - "обучающиеся", вместо "воспитанников" - "воспитуемые", вместо "учителей" - "обучающие".

Существительные, указывающие на пол, лучше заменить глагольными конструкциями. То есть, не "докладчики придерживаются регламента конференции", а "те, кто читают доклады, придерживаются регламента конференции". Не "руководитель строительного проекта несет ответственность за сдачу объекта в срок", а тот, кто руководит строительным проектом, несет ответственность за сдачу объекта в срок".

Важно применение слова "лицо". Например, вместо "избирателя" - "избирающее лицо". А такие словосочетания, как "избирательная комиссия" следует заменять на "комиссию по выборам".

Гендерно-нейтральные соответствия необходимо подбирать и названиям организаций и ведомств женского рода: не "церковь как работодатель", а "церковь как работодательница".

Гендерная звездочка и нижнее подчеркивание

Так называемую "гендерную звездочку" (*) или нижнее подчеркивание (_) можно использовать в том случае, если образование причастия, описывающего род занятий в единственном числе, в немецком языке невозможно. При отсутствии подходящего причастия во множественном числе используются формы женского рода: не "Kollegen und Kolleginnen", а "Kolleg*innen" - "коллег*и". Но и в устной речи "гендерную звездочку" нужно подчеркивать паузой.

В специально выпущенной брошюре, поясняющей цели и применение "Рекомендаций", делается оговорка: несмотря на все приложенные усилия, не все формы обращения удалось изменить в соответствии с новыми нормами. Так, в некоторых случаях, официальное обращение "Уважаемые дамы и господа" в Ганновере использовать (пока еще) разрешается. Дискуссии в немецких вузах о гендерно-нейтральном языке возобновились, когда в Германии было узаконено обозначение пола "различный" для интерсексуалов.

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