Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах

Принятый на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке пакт о беженцах призван облегчить бремя, которое несут страны, принимающие большое число нелегальных мигрантов. США и Венгрия проголосовали против пакта.
Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник, 17 декабря, большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. За документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались от голосования.
Документ призван помочь странам с низким ВВП, принимающим большое число нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, системам образования и здравоохранения. Принятый ООН документ не имеет обязывающей силы.
С помощью Пакта ООН надеется упростить выход из миграционных кризисов, "честнее и справедливее" распределив бремя, связанное с приемом беженцев, подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В настоящее время в мире, по данным ООН, насчитывается почти 70 млн беженцев - это максимальное число со времен Второй мировой войны.
На сегодняшний день больше всего беженцев проживают в Турции, Пакистане, Уганде и Ливане. Германия также входит в десятку стран, принимающих наибольшее количество беженцев в мире.
10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.
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