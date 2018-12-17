 Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.12.2018

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Мир

Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах

Принятый на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке пакт о беженцах призван облегчить бремя, которое несут страны, принимающие большое число нелегальных мигрантов. США и Венгрия проголосовали против пакта.

Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, фото из архива

Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, фото из архива

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник, 17 декабря, большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. За документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались от голосования.

Документ призван помочь странам с низким ВВП, принимающим большое число нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, системам образования и здравоохранения. Принятый ООН документ не имеет обязывающей силы.

Контекст

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах. (11.12.2018)

Более 150 стран подписали миграционный пакт ООН 10 декабря на саммите в Марракеше. Но США и несколько государств ЕС отказались присоединиться к соглашению. Подробности об этом пакте - у DW. (10.12.2018)

С помощью Пакта ООН надеется упростить выход из миграционных кризисов, "честнее и справедливее" распределив бремя, связанное с приемом беженцев, подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В настоящее время в мире, по данным ООН, насчитывается почти 70 млн беженцев - это максимальное число со времен Второй мировой войны.

На сегодняшний день больше всего беженцев проживают в Турции, Пакистане, Уганде и Ливане. Германия также входит в десятку стран, принимающих наибольшее количество беженцев в мире.

10  декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

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    Автор: Ирина Филатова


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