Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник, 17 декабря, большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. За документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались от голосования.

Документ призван помочь странам с низким ВВП, принимающим большое число нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, системам образования и здравоохранения. Принятый ООН документ не имеет обязывающей силы.

С помощью Пакта ООН надеется упростить выход из миграционных кризисов, "честнее и справедливее" распределив бремя, связанное с приемом беженцев, подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В настоящее время в мире, по данным ООН, насчитывается почти 70 млн беженцев - это максимальное число со времен Второй мировой войны.

На сегодняшний день больше всего беженцев проживают в Турции, Пакистане, Уганде и Ливане. Германия также входит в десятку стран, принимающих наибольшее количество беженцев в мире.

10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

