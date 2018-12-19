 Генассамблея ООН приняла миграционный пакт | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2018

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Мир

Генассамблея ООН приняла миграционный пакт

Миграционный пакт ООН не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН. Документ одобрили 152 страны, еще пять выступили против.

Выступление генсека ООН на Генассамблее в Нью-Йорке (фото из архива)

Выступление генсека ООН на Генассамблее в Нью-Йорке (фото из архива)

Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе - Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария.

Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет участвующих в пакте государств, подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие миграционного пакта. "Я верю, что коллективное действие ради всеобщего блага является единственным способом восстановить доверие", подчеркнул он.

Контекст

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

Уезжать из России лучше не в надежде на статус политического беженца, говорят правозащитники. Европейская бюрократия все хуже справляется с наплывом заявлений, поэтому лучше сразу искать работу или приезжать на учебу. (19.05.2018)

Соединенные Штаты не участвовали в конкретных переговорах по разработке документа. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию, однако в итоге ФРГ проголосовала за его принятие. В Бельгии следствием спора о миграционном пакте ООН стал правительственный кризис.

Впервые установлены стандарты обращения с трудовыми мигрантами

10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции.

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    Автор: Нермин Исмаил


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