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Гейдельберг

18.12.2008, Leipzig, Deutschland, Auf der Kinderkrebsstation der Universitätskinderklinik Leipzig schmust der kleine an Leukämie erkrankte fünfjährige Felix mit seiner Mutter Doreen Kröner, aufgenommen am 18.11.2008. Der kleine Felix gehört zu gegenwärtig 14 Patienten, die unter anderem an Leukämie, Hirntumoren oder Lymphknotenkrebs erkrankt sind und auf der Station liebevoll umsorgt werden. Die Universitätskinderklinik ist Projektpartner der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. Seit mehreren Jahren fördert die Carreras-Stiftung hier die psychosoziale Betreuung von krebskranken Kindern und ihren Familien. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Дети и рак: опыт немецких врачей 21.10.2020

Ежегодно в Германии около 2000 детей заболевают раком. Младше шести лет. Рецидивы случаются в 20 процентах случаев. Для таких детей, к сожалению, пока нет подходящих лекарств и терапии.

15.03.2020, Baden-Württemberg, Schwetzingen: Ein Paar geht im Schlossgarten unter blühenden Bäumen der Japanischen Zierkirsche entlang. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии уже расцвела сакура (фото) 16.03.2020

Шветцингенский дворец расположен примерно в десяти километрах от Гейдельберга. Сейчас в здешнем парке уже вовсю цветет сакура - японская вишня.

Der Nachtisch in Form von Gemüsestiften und einem Quark-Dip steht für die Schüler der Drusenbergschule in Bochum am 09.10.2012 auf dem Tisch. Der nordrhein-westfälische Verbraucherschutzminister hat die offene Ganztagsschule im Rahmen einer Überprüfung auf Schulhygiene und Ernährungsqualität ausgezeichnet. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw

Как в Германии больным раком помогают вернуть аппетит 04.02.2020

На уникальных кулинарных курсах во Франкфурте онкобольные учатся снова получать удовольствие от еды, что важно для их восстановления. Какие продукты способствуют этому?
This frame grab from video posted online Jan. 18, 2019, by supporters of the Islamic State group, purports to show a gun-mounted IS vehicle firing at members of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, in the eastern Syrian province of Deir el-Zour, Syria. As they cling to the tiny remains of what was once a self-styled caliphate spanning two countries, IS militants are laying the groundwork for an insurgency. Activists say they are carrying out targeted assassinations, setting up flying checkpoints and distributing fliers to intimidate residents. They fear the group could stage an even bigger comeback if U.S. forces withdraw from Syria. (Militant Photo via AP) |

Немецкий Conflict Barometer: В мире стало меньше войн 01.03.2019

В исследовании ученых из Гейдельберга говорится, что число войн в мире сократилось за год с двадцати до шестнадцати. Почти все они идут на Ближнем Востоке и в Африке.

Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака груди (22.02.2019) 22.02.2019

Немецкие ученые заявили об открытии в диагностике рака груди. Новый метод позволяет распознать заболевание уже на самой ранней стадии, еще до появления первых симптомов.
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DW в эфире радио "Орфей" в феврале: Бах, джаз и уникальный фестиваль квартетов 11.02.2019

В программе нашего цикла - концерты в Рейнгау и Гейдельберге
Wasser; Wasserglas; Wasserhahn; Wasserleitung; Aufbereitung; Durst; Erfrischung; Hahn; Umwelt; umweltbewusst; umweltfreundlich; Labsal; Leitung; Leitungswasser; Luft; Luftblasen; Sprudel; Wasseraufbereitung; aufdrehen; erfrischen; erfrischend; erquicken; fliessen; frisch; füllen; gesund; Glas; Hand; kühl; nass; preiswert; rein; sauber; sparen; sparsam; sprudeln; trinken; weiß; ökologisch; wasser; wasserglas; wasserhahn; wasserleitung; aufbereitung; durst; erfrischung; hahn; umwelt; umweltbewusst; umweltfreundlich; labsal; leitung; leitungswasser; luft; luftblasen; sprudel; wasseraufbereitung; aufdrehen; erfrischen; erfrischend; erquicken; fliessen; frisch; füllen; gesund; glas; hand; kühl; nass; preiswert; rein; sauber; sparen; sparsam; sprudeln; trinken; weiß; ökologisch

В Гейдельберге призвали временно не использовать воду из-за неизвестного загрязнения 07.02.2019

В некоторых районах Гейдельберга водопроводная вода окрасилась в голубой цвет. Позже тревога была снята, причины выясняются.
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В Германии умер писатель и поэт Олег Юрьев 06.07.2018

Во Франкфурте-на-Майне скончался русский писатель, лауреат гейдельбергской премии эмигрантской литературы Олег Юрьев. Ему было 58 лет.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
11.04.2018, Baden-Württemberg, Heidelberg: Ein Pärchen sitzt in der Sonne vor dem Heidelberger Schloss. Foto: Sina Schuldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Весна в Гейдельбергском замке 12.04.2018

Развалины этого замка в Баден-Вюртемберге считаются одними из самых живописных и романтических в Германии. Рядом разбит парк, в котором можно прекрасно провести целый день.
Image #: 32095852 U.S. President Barack Obama addresses the United Nations 69th General Assembly in New York on September 24, 2014. UPI/Alan Tannenbaum/Pool /LANDOV

Символическое решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму 22.12.2017

Резолюция по Иерусалиму Генассамблеи ООН соответствует прежней позиции организации, указывает политолог из Гейдельберга Йоханнес Бекке. Эта позиция не изменилась и после решения администрации Трампа.
Die Archäologin Urte Dally zeigt am 08.11.2017 im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale (Sachse-Anhalt) einen rund 600.000 Jahre alten Unterkiefer. Bei dem Exponat handele es sich um Überreste, die 1907 in einer Sandgrube bei Heidelberg entdeckt worden sind. Der Heidelbergmensch Homo heidelbergensis gilt als Vorfahre des Neandertalers. Die Objekte sind Teil der Sonderschau Klimagewalten - Treibende Kraft der Evolution. Sie wird vom 30. November bis 21. Mai kommenden Jahres im Landesmuseum zu sehen sein. Das Museum will darin die Ursachen für Klimaveränderungen mit einem Blick in die Vergangenheit beleuchten. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Самая старая челюсть первобытного человека в Германии 09.11.2017

Эту нижнюю челюсть гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis) нашли под Гейдельбергом в 1907 году. Скоро ее можно будет увидеть на выставке в Галле.
Ein Ganzkörperplastinat am Schachbrett ist in einer neuen Daueraustellung im Alten Hallenbad in Heidelberg ausgestellt, aufgenommen am 22.09.2017. Im Alten Hallenbad präsentiert der umstrittene Plastinator G. von Hagens auf 1000 Quadratmetern rund 150 Einzelpräparate wie Organe, aber auch 20 Ganzkörperplastinate. (zu dpa: Letzte Ruhe in Heidelberg - Umstrittenes «Körperwelten»-Museum öffnet vom 27.09.2017) Foto: Wolfgang Jung/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Скандальный анатомический музей открылся в Гейдельберге 27.09.2017

Впервые выставку Körperwelten показали в Японии в 1995 году. Но до сих пор она вызывает этические споры. Сейчас в Германии для экспонатов отвели отдельный музей.
Auf dem Bild Ruhm der Helden ist eine Szene von dem gleichnamigen Theaterstück zu sehen.

Украина покоряет театральный фестиваль в Германии 11.05.2017

Фестиваль в городе Гейдельберге - один из самых престижных театральных форумов в Германии. На этот раз главными на его сцене были украинские режиссеры, актеры и драматурги.
Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes stehen am 25.02.2017 vor einem Geschäftshaus in Heidelberg (Baden-Württemberg). Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Durch Einsatz der Waffe konnte die Polizei den Täter stoppen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: R. Priebe/PR-Video/dpa | Verwendung weltweit

В Гейдельберге арестован мужчина, совершивший наезд на группу людей 26.02.2017

Арестованного подозревают в убийстве, попытке совершения убийства, нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке совершения убийства по неосторожности. Его мотивы пока неизвестны.
Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes stehen am 25.02.2017 vor einem Geschäftshaus in Heidelberg (Baden-Württemberg). Am Samstagnachmittag hat ein Autofahrer in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Durch Einsatz der Waffe konnte die Polizei den Täter stoppen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: R. Priebe/PR-Video/dpa | Verwendung weltweit

На западе Германии водитель машины наехал на группу людей 25.02.2017

В Гейдельберге на одной из центральных площадей города мужчина наехал на пешеходов, после чего попытался сбежать с ножом. В результате один человек погиб, а двое пострадали.
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