Гейдельберг

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Ежегодно в Германии около 2000 детей заболевают раком. Младше шести лет. Рецидивы случаются в 20 процентах случаев. Для таких детей, к сожалению, пока нет подходящих лекарств и терапии.
Шветцингенский дворец расположен примерно в десяти километрах от Гейдельберга. Сейчас в здешнем парке уже вовсю цветет сакура - японская вишня.
На уникальных кулинарных курсах во Франкфурте онкобольные учатся снова получать удовольствие от еды, что важно для их восстановления. Какие продукты способствуют этому?
В исследовании ученых из Гейдельберга говорится, что число войн в мире сократилось за год с двадцати до шестнадцати. Почти все они идут на Ближнем Востоке и в Африке.
Немецкие ученые заявили об открытии в диагностике рака груди. Новый метод позволяет распознать заболевание уже на самой ранней стадии, еще до появления первых симптомов.
В программе нашего цикла - концерты в Рейнгау и Гейдельберге
В некоторых районах Гейдельберга водопроводная вода окрасилась в голубой цвет. Позже тревога была снята, причины выясняются.
Во Франкфурте-на-Майне скончался русский писатель, лауреат гейдельбергской премии эмигрантской литературы Олег Юрьев. Ему было 58 лет.
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Развалины этого замка в Баден-Вюртемберге считаются одними из самых живописных и романтических в Германии. Рядом разбит парк, в котором можно прекрасно провести целый день.
Резолюция по Иерусалиму Генассамблеи ООН соответствует прежней позиции организации, указывает политолог из Гейдельберга Йоханнес Бекке. Эта позиция не изменилась и после решения администрации Трампа.
Эту нижнюю челюсть гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis) нашли под Гейдельбергом в 1907 году. Скоро ее можно будет увидеть на выставке в Галле.
Впервые выставку Körperwelten показали в Японии в 1995 году. Но до сих пор она вызывает этические споры. Сейчас в Германии для экспонатов отвели отдельный музей.
Фестиваль в городе Гейдельберге - один из самых престижных театральных форумов в Германии. На этот раз главными на его сцене были украинские режиссеры, актеры и драматурги.
Арестованного подозревают в убийстве, попытке совершения убийства, нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке совершения убийства по неосторожности. Его мотивы пока неизвестны.
В Гейдельберге на одной из центральных площадей города мужчина наехал на пешеходов, после чего попытался сбежать с ножом. В результате один человек погиб, а двое пострадали.
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