 Где можно посмотреть концерт по случаю 75-летия окончания войны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Где можно посмотреть концерт по случаю 75-летия окончания войны

Из-за пандемии коронавируса концерт по случаю 75-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны "Вместе в трудные времена" пройдет в виртуальном формате.

Deutschland Berlin | Musikbrücke Russland-Deutschland | RCCR Aufnahmnen (RCCR Projects/P. Adamik)

По случаю 75-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны общественно-правовая медиакомпания Deutsche Welle транслирует музыкальный мост между Россией и Германией. Концерт "Вместе в трудные времена" классической музыки будет записан в пустых концертных залах в Берлине, Москве и Санкт-Петербурге и показан на YouTube-канале "DW Classical Music"и на нашем сайте.

8 и 9 мая его покажут по немецкому и английскому телеканалам Deutsche Welle под названием "8. Mai 2020: Musikbrücke Russland – Deutschland" (в английском варианте - "May 8, 2020: Building A Bridge of Harmony Between Russia and Germany").

Классиков играют звезды и молодые дарования 

В концерте примут участие известные музыканты Московской филармонии, Мариинского театра, Берлинского концертного зала (Konzerthaus Berlin). В его программе - произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Вольфганга Амадея Моцарта. 
Инициатором концерта стала Российско-немецкая музыкальная академия, которая заботится о пополнении симфонических оркестров и камерных музыкальных ансамблей молодыми талантами. Вместе с известным немецким пианистом Мартином Хельмхеном (Martin Helmchen) и российским пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым выступят молодые дарования из двух стран, которые принимали участие в проектах Российско-немецкой музыкальной академии. Концерт пройдет под патронатом министров иностранных дел России и Германии. Сергей Лавров и Хайко Маас (Heiko Maas) выступят с приветственными словами перед началом концерта. 

"Нет - войне, да - миру"

Активную поддержку в организации концерта оказали известный израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев. 

В Берлинском концертном зале

В Берлинском концертном зале: проект проводится без публики с соблюдением всех необходимых мер безопасности во время пандемии коронавируса

Трансляция концерта: 

DW на немецком языке: 

Пятница: 08.05. 12:45 (Всемирное координированное время UTC) / 14:45 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 
Суббота: 09.05. 02:00 (Всемирное координированное время UTC) / 04:00 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 
Суббота: 09.05. 05:30 (Всемирное координированное время UTC) / 07:30 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 

DW на английском языке: 

Пятница: 08.05. 19:15 (Всемирное координированное время UTC) / 21:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 
Суббота: 09.05. 02:15 (Всемирное координированное время UTC) / 04:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 
Суббота: 09.05. 08:15 (Всемирное координированное время UTC) / 10:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 
Суббота: 09.05. 15:15 (Всемирное координированное время UTC) / 17:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ) 

Смотрите также:

  • Даниил Трифонов

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Даниил Трифонов: непостижимый талант

    В январе Даниил Трифонов получил свою первую "Грэмми". Американская академия звукозаписи объявила "Transcendental" лучшим классическим инструментальным сольным альбомом 2017 года. В Германии Трифонов свой первый концерт дал в 2013 году. Тогда его назвали одним из непостижимых талантов последних десятилетий. В 2017 году пианист удостоился музыкальной премии ECHO Klassik, немецкого аналога "Грэмми".

  • Владимир Ашкенази

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Владимир Ашкенази: 10 лет в Берлине

    Семикратный лауреат премии "Грэмми", пианист и дирижер Владимир Ашкенази, родом из Горького, впервые в 1957 году выступал с гастролями в Германии. С 1989 по 1999 годы он возглавлял в качестве главного дирижера Немецкий симфонический оркестр Берлина. Имеет исландское гражданство. Живет в Швейцарии.

  • Ольга Бородина

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Ольга Бородина: блиц-визит в Мюнхен

    Запись Реквиема Верди с Чикагским симфоническим оркестром принесла Ольге Бородиной в 2010 году две награды "Грэмми". Солистка Мариинского театра востребована на сценах лучших театров мира. В Германии слушатели классической музыки могли насладиться ее вокалом в 2014 году в Баварской государственной опере. На фото: "Хованщина" в бельгийском Антверпене.

  • Ильдар Абдразаков

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Ильдар Абдразаков: контракт с немецким лейблом

    Две премии "Грэмми" за запись Реквиема и у солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Бывший муж Ольги Бородиной также выступает в Ла Скала, Метрополитен-опера и прочих знаменитых театрах. В 2013 году состоялся его дебют в Баварской государственной опере. В 2017 году прославленный бас подписал контракт с звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.

  • Максим Венгеров

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Максим Венгеров: гражданин Германии

    Дважды удостаивался премии "Грэмми". В 1989 году знаменитый скрипач переехал из Новосибирска со своим легендарным учителем Захаром Броном и его другими учениками в немецкий Любек. Позднее Максим Венгеров получил и немецкое гражданство. Выступал с прославленными оркестрами и дирижерами. В Германии долгое время также преподавал и был дважды удостоен премии ECHO Klassik.

  • Евгений Кисин

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Евгений Кисин: трамплин в Берлине

    Две премии "Грэмми" – у пианиста Евгения Кисина. Его дебютом на большой сцене классической музыки стал в 1988 году новогодний концерт в Берлине, где он выступил с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Герберта фон Караяна.

  • Юрий Башмет

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Юрий Башмет: начало карьеры в Германии

    Юрий Башмет удостоился премии "Грэмми" вместе с оркестром "Солисты Москвы" в 2008 году. Международная карьера прославленного альтиста и дирижера началась также в Германии с победы в 1976 году на международном музыкальном конкурсе общественно-правового немецкого телевидения Internationale Musikwettbewerb der ARD.

  • Гидон Кремер

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Гидон Кремер: латвийский немец из СССР

    Родился в Риге, учился в Москве, эмигрировал в ФРГ. Знаменитый виртуоз Гидон Кремер был удостоен "Грэмми" в 2001 году в номинации "Лучшее исполнение в составе небольшого ансамбля в жанре классической музыки" совместно с основанным им оркестром "Кремерата Балтика". Посредством музыки скрипач ведет также борьбу за права человека, посвящая концерты оппозиционерам и опальным инакомыслящим.

  • Михаил Плетнев

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Михаил Плетнев: за пультом в Дрездене

    Лауреатом премии "Грэмми" пианист и дирижер из Архангельска стал в 2004 году. Михаил Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и известнейшими оркестрами, в том числе и Филармоническим оркестром Берлина. В 2011 году он руководил Саксонской государственной капеллой во время исполнения Немецкого реквиема Брамса в память о бомбардировках Дрездена во время Второй мировой войны.

  • Марина Домашенко

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Марина Домашенко: Кармен в Берлине

    Есть "Грэмми" и у Марины Домашенко. Оперная дива мирового масштаба родилась в Кемерово, училась в Екатеринбурге. Международный дебют меццо-сопрано состоялся на европейской сцене в 1998 году в Праге. Одна из самых ярких ролей ее репертуара - Кармен из одноименной оперы Бизе. В Германии Марина Домашенко выступала, в частности, в Немецкой опере Берлина.

  • Мстислав Ростропович

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Мстислав Ростропович: великий музыкант и почетный гражданин мира

    Международная карьера ныне покойного Мстислава Ростроповича (1927-2007) началась с концертов в 1964 году в Германии. Был частым гостем Берлинской филармонии. На второй день после падения Берлинской стены сыграл концерт у КПП "Чарли". Немецкий Кронберг провозгласил "мировой столицей виолончели" и основал там фонд, помогающий молодым музыкантам. Пятикратный лауреат "Грэмми".

  • Владимир Горовиц

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Владимир Горовиц: последний концерт в Германии

    Лидирует по числу "Грэмми" среди музыкантов советского или российского происхождения Владимир Горовиц (1903-1989) - 25 раз награждала его Американская академия звукозаписи. Международная карьера выдающегося пианиста из Киева началась и закончилась в Германии. В 1925 году он уехал в Германию "учиться". 21 июня 1987 года в Гамбурге состоялся его последний концерт.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Немецкий пианист из-за коронавируса перенес концерты в Twitter

Музыкант Игорь Левит ведет ежедневную прямую трансляцию своих концертов на канале Twitter. По его словам, он продолжит это до тех пор, пока слушатели снова не смогут собираться в концертных залах. (14.03.2020)  

Как получить престижное музыкальное образование в Германии

Почти каждый второй студент немецких музыкальных вузов - иностранец. Диплом концертного исполнителя из Германии имеет вес. Но получить его не так-то просто. (16.01.2020)  

Валерий Гергиев встал за штурвал Российско-немецкой музыкальной академии

Цель проекта амбициозна: академия должна стать флагманом музыкального образования России и Германии и платформой для культурного обмена. Руководить ей будет Валерий Гергиев. (12.06.2015)  

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото)

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене. (20.03.2020)  

Как и почему пала Берлинская стена

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто... (08.11.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

100 лет ударной установке  

Пианино для всех  

Музыка льда (02.02.2017)  

Также по теме

Pianist Igor Levit spielt im Schloss Bellevue

Пианист Игорь Левит примет участие в Нобелевском концерте 20.04.2020

Нобелевский концерт входит в официальную программу Нобелевской недели, во время которой в Швеции вручают самую престижную премии в области естественно-научных дисциплин.

Igor Levit, Pianist

Немецкий пианист из-за коронавируса перенес концерты в Twitter 14.03.2020

Музыкант Игорь Левит ведет ежедневную прямую трансляцию своих концертов на канале Twitter. По его словам, он продолжит это до тех пор, пока слушатели снова не смогут собираться в концертных залах.

Symbolbild Rotwein

В Германии дегустировать вино теперь можно виртуально 16.04.2020

Во время пандемии многое функционирует исключительно в режиме онлайн. С недавних пор через интернет в Германии можно даже дегустировать вина. DW выяснила, как это работает.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера