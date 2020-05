Где можно посмотреть концерт по случаю 75-летия окончания войны

По случаю 75-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны общественно-правовая медиакомпания Deutsche Welle транслирует музыкальный мост между Россией и Германией. Концерт "Вместе в трудные времена" классической музыки будет записан в пустых концертных залах в Берлине, Москве и Санкт-Петербурге и показан на YouTube-канале "DW Classical Music"и на нашем сайте.

8 и 9 мая его покажут по немецкому и английскому телеканалам Deutsche Welle под названием "8. Mai 2020: Musikbrücke Russland – Deutschland" (в английском варианте - "May 8, 2020: Building A Bridge of Harmony Between Russia and Germany").

Классиков играют звезды и молодые дарования

В концерте примут участие известные музыканты Московской филармонии, Мариинского театра, Берлинского концертного зала (Konzerthaus Berlin). В его программе - произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Вольфганга Амадея Моцарта.

Инициатором концерта стала Российско-немецкая музыкальная академия, которая заботится о пополнении симфонических оркестров и камерных музыкальных ансамблей молодыми талантами. Вместе с известным немецким пианистом Мартином Хельмхеном (Martin Helmchen) и российским пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым выступят молодые дарования из двух стран, которые принимали участие в проектах Российско-немецкой музыкальной академии. Концерт пройдет под патронатом министров иностранных дел России и Германии. Сергей Лавров и Хайко Маас (Heiko Maas) выступят с приветственными словами перед началом концерта.

"Нет - войне, да - миру"

Активную поддержку в организации концерта оказали известный израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

В Берлинском концертном зале: проект проводится без публики с соблюдением всех необходимых мер безопасности во время пандемии коронавируса

Трансляция концерта:

DW на немецком языке:

Пятница: 08.05. 12:45 (Всемирное координированное время UTC) / 14:45 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

Суббота: 09.05. 02:00 (Всемирное координированное время UTC) / 04:00 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

Суббота: 09.05. 05:30 (Всемирное координированное время UTC) / 07:30 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

DW на английском языке:

Пятница: 08.05. 19:15 (Всемирное координированное время UTC) / 21:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

Суббота: 09.05. 02:15 (Всемирное координированное время UTC) / 04:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

Суббота: 09.05. 08:15 (Всемирное координированное время UTC) / 10:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

Суббота: 09.05. 15:15 (Всемирное координированное время UTC) / 17:15 (Центральноевропейское летнее время MESZ)

