Где живет лучший математик мира

Его сложно выделить в толпе студентов. Худощавый, высокого роста, с волосами до плеч, молодой человек мог бы учиться в магистратуре, но он уже несколько лет как профессор. Петер Шольце (Peter Scholze), гений математики, сейчас находится в Рио-Де-Жанейро. На международный конгресс в Бразилию съехались лучшие умы планеты. По традиции он начался с вручения Филдсовской премии за выдающиеся достижения в математике.

Немецкий гений математики

1 августа 2018 года ее получил немецкий профессор из Боннского университета. 30-летний математик стал вторым немцем в истории, удостоенным этой высокой награды, которую еще называют "Нобелевской премией для математиков". Она вручается один раз в четыре года с 1936 года. Учреждение этой премии было задумано канадским математиком Джоном Чарльзом Филдсом (1863-1932). В 2018 году этой награды были удостоены еще трое математиков - живущий в Великобритании курдско-иранский ученый Каучер Биркар, итальянец Алессио Фигалли из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и австралиец Акшай Венкатеш, работающий в Стэнфордском университете (США). Но немецкий лауреат - самый молодой из них.

Так кто он, этот молодой гений? Петер Шольце родился в Дрездене. Он учился в знаменитой гимназии имени Генриха Герца в Берлине. Основанная во времена ГДР, эта школа стала кузницей талантов. Еще школьником принимал участие в международных олимпиадах по математике и завоевал три золотые медали и одну серебряную.

В 24 года Петер Шольце стал самым молодым профессором в Германии, в 27 лет его наградили престижной премией имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Gottfried Wilhelm Leibniz). Бакалаврский диплом Шольце получил за три семестра, магистерскую работу он написал за пять месяцев, окончив магистратуру за два семестра. В таком же темпе защитил кандидатскую. Студентом он посещал лекции по арифметической геометрии. "Я тогда ничего не понимал", - признается гений. Но он продолжал усердно учиться и разбираться в сложных математических задачах.

Восхищение коллег и признание математического сообщества

Когнитивные способности молодого ученого уже не раз поражали его коллег. Он выполняет сложные вычислительные действия, выстраивает доказательства теорем - и все это в уме, без карандаша и бумаги. Его научный руководитель профессор Михаэль Рапопорт (Michael Rapoport) сравнивает молодого ученого с Моцартом. Он вспоминает случай, когда Петер Шольце придумал сложное доказательство в уме. Оно оказалось верным, но ему потребовалось полгода, чтобы изложить его на бумаге.

Петер Шольце занимается исследованиями в области арифметической и алгебраической геометрии. Он не решает практических задач. Его вычисления и теории доказательств может понять лишь узкий круг коллег. Ученого не интересует практичность его исследований. Молодой человек увлечен "чистой" математикой - цифрами и формулами. "Я придерживаюсь мнения, что в математике не обязательно нужно всё понимать", - заявил Петер Шольце в интервью DW. И тем не менее он всегда пытается докопаться до истины.

Величайший математик современности, гений, - так 30-летнего профессора называют в математическом сообществе. Сегодня он работает в математическом центре Hausdorff Center при Боннском университете, а с июля возглавляет боннский Институт математики имени Макса Планка. Его успех, похоже, останется загадкой для ученых.

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