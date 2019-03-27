 Где в мире отказываются от пластиковой посуды (инфографика) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.05.2019

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Мир

Где в мире отказываются от пластиковой посуды (инфографика)

В России задумались о запрете одноразовой посуды из пластика, но пока без конкретных сроков. В ряде стран мира подобные ограничения уже утверждены и скоро вступят в силу. Подробности - у DW.

Одноразовая пластиковая посуда

Одноразовая пластиковая посуда

Министерство природных ресурсов и экологии России разрабатывает законопроект, запрещающий продавать одноразовую посуду из пластика. О том, когда подобный запрет может вступить в силу, впрочем, пока не сообщается.

Тенденция к сокращению объемов потребления пластика уже наблюдается во всем мире. По данным ООН на июль 2018 года, в 127 странах мира действовали те или иные ограничения на использование полиэтиленовых пакетов.

Тем временем в Евросоюзе решили пойти еще дальше и с 2021 года хотят запретить использовать на своей территории пластиковые тарелки, стаканы и соломинки для питья. Все это будут производить из других материалов. В ближайшие несколько лет аналогичные правила должны вступить в силу и в других странах.  

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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