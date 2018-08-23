 Где в Германии нужны специалисты со знанием русского | На работу в Германию | DW | 23.08.2018

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На работу в Германию

Где в Германии нужны специалисты со знанием русского

Английский на немецком рынке труда - вне конкуренции. А какие еще иностранные языки востребованы у работодателей в Германии? Аналитики проанализировали объявления о вакансиях.

Знания иностранных языков улучшают шансы на рынке труда Германии

Как важно учить иностранные языки, сегодня знает, наверное, каждый. Английский язык уже давно стал международным. Это одно из базовых требований, которым должен отвечать современный соискатель. Бесспорное лидерство английского языка подтверждает и актуальное исследование, проведенное аналитиками онлайн-платформы Joblift.

English First: английский - вне конкуренции

Они изучили все объявления о работе, которые охватывали самые разные отрасли и были опубликованы на немецком рынке труда за последние два года, - всего 15 миллионов. Английский язык встречается в каждом четвертом объявлении. Для сравнения: на другие десять востребованных иностранных языков в общей сумме приходится 420 тысяч объявлений.А если рассматривать темпы роста популярности иностранных языков, то можно смело сделать вывод: ни один из них даже в долгосрочной перспективе не сможет догнать английский. Он - вне конкуренции. Только за 2017 год число объявлений, в которых английский язык был указан как одно из главных требований к соискателю, выросло на 17 процентов.  

Инфографика: самые востребованные языки в Германии

Какие еще языки востребованы в Германии

Ну а кроме английского, какие еще иностранные языки ценятся работодателями в Германии? С большим отрывом от лидера рейтинга идет французский - более 160 тысяч вакансий были размещены в 2017-2018 годах с требованием знания этого языка. Далее по списку следует испанский: правда, таких объявлений было в 2,5 раза меньше, чем "французских".

Контекст

В нашей подборке - самые известные сайты с информацией о том, кто нужен немецким работодателям.

Сегодня в немецких компаниях открыто 1 210 000 вакансий. В среднем поиск сотрудника длится 82 дня.

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Популярность пяти языков из десятки самых востребованных аналитики Joblift объясняют экономическими интересами Германии. Франция, Нидерланды, Китай, Италия, Польша являются важными торговыми партнерами германии. С французским, итальянским, испанским, польским у соискателя больше всего шансов устроиться в коммерческой сфере, в торговле. Нидерландский язык востребован в сфере консалтинга. А вот с китайским языком немецкие компании ищут сотрудников для отдела сбыта и распространения.

Популярность арабского языка среди работодателей за последний год заметно упала: всего было опубликовано на 17 процентов меньше объявлений о работе, требующей знания арабского. И, как отмечают аналитики онлайн-платформы, этот язык в основном нужен в социальной сфере: то есть рынку труда нужны социальные работники, владеющие арабским языком.

Востребованность датского аналитики объясняют соседством Дании с Германией и взаимными интересами. С ним больше всего шансов найти работу в сфере продаж. А вот с японским языком проще всего устроиться  специалистом по программному обеспечению. Япония - важный партнер в сфере хай-тек.

Кому нужен русский язык в Германии

Русский язык в рейтинге самых востребованных иностранных языков на немецком рынке труда занимает пятое место. Более 28,5 тысячи объявлений о вакансиях были опубликованы в 2017-2018 годах. "20 процентов приходится на сферу торговли, 17 процентов на обрабатывающую промышленность. В этом нет ничего удивительного. Торговый оборот между Россией и Германией в 2017 году составил 57,2 млрд евро, - объясняет в интервью DW отраслевую специфику менеджер по связям с общественностью Joblift Лаура Йенч (Laura Jentsch). - Еще 12 процентов приходится на сферу здравоохранения".

По запросу DW была проанализирована и география объявлений. "Особенно в Северном Рейне - Вестфалии много объявлений, в которых русский язык указывается среди требований к соискателю", - говорит Лаура Йенч. Каждое пятое объявление приходится на самую густонаселенную федеральную землю Германии. На втором месте оказалась немецкая столица, что несколько удивило аналитиков. "В среднем на Берлин приходится всего 6 процентов объявлений, если брать срез по всем отраслям, а в случае с русским языком это 14 процентов", - говорит Лаура Йенч. Объяснением может быть большое количество международных компаний и стартапов, полюбивших немецкую столицу: они ищут кандидатов со знаниями нескольких иностранных языков. Примерно так же нуждается в русскоговорящих специалистах и Бавария: 14 процентов вакансий приходится на этот сильно развитый экономический регион на юге Германии.

Кому нужны носители русского языка - крупному или среднему бизнесу? "Хотя на концерны с численностью сотрудников, превышающей 1000 человек, приходится всего 1 процент немецкого бизнеса, больше трети таких концернов публикуют объявления о поиске сотрудников со знаниями русского языка. 40 процентов приходится на малый бизнес - фирмы со штатом меньше 50 сотрудников", - уточняет результаты исследования представитель платформы Joblift.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Почему стоит учить немецкий

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Самые дефицитные специалисты в Германии

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