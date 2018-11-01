Где выпить вина в Германии

Немецкое вино - это не только синие бутылки со странным названием "Молоко любимой женщины" (Liebfraumilch, дословно "молоко богородицы", - Ред.). В Германии производят хорошие вина, ради которых стоит отправиться на дегустацию. Куда поехать и что выпить?

Федервайсер открывает сезон

Если вы отправились в Германию осенью, не упустите молодое вино федервайсер (Federweißer). Легкое, как перышко, но тяжелое на утро (конечно, если пить его в больших количествах). Сразу предупреждаем, что выглядит оно неаппетитно: шипучая мутная бражка желто-зеленого цвета. Но неповторимый вкус этого вина вам точно запомнится.

Вино федервайсер с луковым пирогом

Где его найти? С конца августа на осенних винных фестивалях и в супермаркетах. В идеале в качестве закуски к нему - не сыры, а луковый пирог. Если вы купили федервайсер в бутылке, ее ни в коем случае нельзя трясти и переворачивать: пробка здесь - чтобы не закрыть, а только прикрыть бутылку, потому что вино продолжает бродить буквально на ваших глазах. Сперва оно может показаться слишком сладким, но есть один секрет. Бутылку не стоит охлаждать перед употреблением, а наоборот подержать ее при комнатной температуре несколько часов.

Винное сафари в сентябре

Раз в году в городах на юге Германии устраивают винное сафари (Weinsafari). Например, в районе Штутгарта с 11 утра виноделы открывают свои дома для посетителей в конце сентября. Весь маршрут занимает 12 километров, и доехать от одного пункта до другого можно на специальном ретро-автобусе. В сафари участвуют четыре винодельни, и сойти с дистанции разрешают в любой момент.

Кстати, есть вариант передвигаться по маршруту пешком и заодно проветриться перед следующим бокалом. Виноделы не только наливают, но и кормят типичными швабскими блюдами: сырной лапшой кэзешпецле и наваристыми супами. Каждый год в хмельном сафари участвуют более тысячи человек.

Арские вина

Одна из самых маленьких винодельческих областей Германии находится на реке Ар. Площадь виноградников - 561 гектар. Кстати, в долине Ара можно совместить дегустацию с велосипедной прогулкой. Сюда нужно ехать ради шпетбургундера (Spätburgunder), красного вина с фруктовыми и древесными нотками. Если попадется редкий фрюбургундер (Frühburgunder), скорее берите именно его. Здесь можно попробовать и ледяное десертное вино айсвайн (Eiswein). Виноград для него собирают во время первых заморозков, когда температура воздуха опускается ниже -7 градусов.

Сбор винограда для вина айсвайн

Куда именно ехать? Остановиться можно в городках Дернау, Майшос, Бад Нойенар-Арвайлер. Перед поездкой проверьте, когда в этих местах будут проходить винные фестивали. Именно в это время с виноделами можно сторговаться на пару бутылок, а заодно и попробовать молодое вино.

Конечно, рислинги

Любителям белого вина стоит отправиться в долину реки Мозель, ведь именно там делают хваленые немецкие рислинги (Riesling). Только представьте: виноградники площадью более восьми тысяч гектаров, и пять тысяч занимает именно этот сорт винограда. Риванер или мюллер-тургау (Mueller-Thurgau) здесь тоже прекрасного качества, так что смело ищите расписание винных фестивалей и билеты в Трир или Кобленц.

Так растет рислинг

Баварское. Не только пиво

Если вы все-таки оказались в этом пивном регионе, можно поехать во Франконию, но не за пивом, а за оригинальными бутылками боксбойтель (Bocksbeutel). Кроме свежего цветочного сильванера (Silvaner), здесь стоит попробовать и уникальное вино из рисланера (Rieslaner). Запомните это название: сорт винограда получился в результате скрещивания рислинга и сильванера. Найти его можно только в этом регионе.

В журнале на сайте Гете-Института теперь будет больше информации о путешествиях. Это наш совместный проект! Мы будем рассказывать о том, куда стоит отправиться в Германии и как при этом не чувствовать себя типичным туристом.

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