Где будут лечить гостей Октоберфеста (фото)

В течение двух недель, которые проходит Октоберфест, его посещают около 6 миллионов человек. Он проводится в баварской столице на Лугу Терезы, где на это время устанавливают не только огромные пивные шатры и различные аттракционы. Здесь работают бюро находок, почта, отделение полиции, а также пункт оказания первой медицинской помощи, в котором была сделана эта фотография. В прошлом году число пациентов составило, в общей сложности, около 7000 человек. Половине из них помогли санитары, другой половине потребовалась помощь врачей, в том числе неотложная хирургическая - в 1883 случаях. Количеств пациентов с тяжелым алкогольным опьянением составило 670 человек.
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Октоберфест в фотографиях и цифрах
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сделано в Баварии
Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Шествие
В 2017 году мюнхенский Октоберфест проходит с 16 сентября по 3 октября. Открылся он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Прямой эфир
По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Премьера
Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием Октоберфеста.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
За столами - 119 тысяч человек
На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Тяжелая атлетика
10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
O'zapft is!
В первый день проходит традиционная церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Наливайте!" - конечно же, на баварском диалекте.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Почем пиво?
Согласно данным организаторов праздника, в 2017 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,60 евро до 10,95 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Мучает жажда
Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2016 году - 6,6 миллиона.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Спят усталые
К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Бюро находок
Чем больше людей, тем больше потерь. На территории Октоберфеста работает бюро находок. Во время прошлого праздника в него сдали около 3600 вещей: 810 предметов одежды, 760 удостоверений и кредитных карт, 650 кошельков, 410 мобильных телефонов, 220 ключей, 80 сумок, рюкзаков и пакетов, 230 очков, 55 зонтиков, 55 наручных часов и украшений, а также 15 фотоаппаратов.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гастрономические итоги
В 2016 году гости Октоберфеста съели 366876 жареных цыплят, 67227 свиных рулек, 116 быков и 58 телят на вертеле, а также 151857 двойных свиных колбасок. Туалеты на Октоберфесте - бесплатные. Всего здесь насчитывается полторы тысячи кабинок и около одного километра писсуаров.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
В ногу со временем
Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Модный дирндль
В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Время работы
В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сувенирные кружки
Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. В 2017 году стоят они от 7 до 34 евро.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Пряничный орден
Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гулянья 1896 года
Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Аттракционы
Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Помогите установить рекорд
В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Один раз этот показатель даже приблизился к 7-миллионной отметке, но пока ее не переступил. При возможности внесите свой посильный вклад в установление этого рекорда.
Автор: Максим Нелюбин
Дирндль и кожаные шорты - традиционный баварский наряд
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Дресс-код для Октоберфеста
Традиция в ногу с модой
Для женщин - блузка, приталенное платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль), для мужчин - кожаные штаны (ледерхозе), - без них знаменитый Октоберфест в Мюнхене просто немыслим. Но традиционный баварский костюм не отстает от моды.
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Дресс-код для Октоберфеста
Классический вариант
Двухцветная клетка виши мелькает на страницах модных журналов последних лет. Но в случае баварского костюма это не дань моде, а классика. Такой принт в стиле кантри можно увидеть не только на дирндлях, но и на мужских рубашках.
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Дресс-код для Октоберфеста
Немного нежности
Для тех, кто предпочитает придерживаться традиции, красный, яркие розовый, синий или зеленый цвета - безошибочное решение. Самое свежее веяние, однако, - пастельные тона. В тренде нежно-розовый, нежно-голубой, ментоловый, фисташковый, медный, а также цвета нюд и тауп, что демонстрируют модели штутгартского бренда Kinga Mathe.
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Дресс-код для Октоберфеста
Геометрия и ботаника
Баварскую клетку разбавляет горошек и продольная полоска, в последнее время часто демонстрирующаяся на подиумных показах в Берлине или Милане. Но особую актуальность приобрел цветочный орнамент, придающий наряду романтичности и вызывающий ностальгию по прошлому. На фото: дирндли бренда CocoVero.
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Дресс-код для Октоберфеста
Флоральный стиль
Цветы вдохновили и дизайнеров бренда MarJo. Этот принт придает наряду романтичности и кокетливости, вызывая при этом ностальгию по прошлому.
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Дресс-код для Октоберфеста
Скромность украшает
В некоторых коллекциях обращение к прошлому воплощено и в сдержанности кроя. Юбка должна быть миди. Глубокое декольте уступает место воротнику-стойке или небольшому V-образному вырезу. Особую строгость наряду придает блузка или сам дирндль, застегнутые на все пуговицы.
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Дресс-код для Октоберфеста
Эксперименты с материалом
По традиции дирндль шьют из хлопка. Но в последние годы дизайнеры экспериментируют с тканями различной структуры. На Октоберфесте-2017, в частности, можно было увидеть шелк, сатин, тафту, жаккард и гипюр. Бренд Kinga Mathe, например, использует кружево не только для блузки, но и для дирндля а-ля "маленькое черное".
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Дресс-код для Октоберфеста
Винтажный шик
Если фартук, - то из шелка, бархата или другого материала с благородным матовым блеском. Если пуговицы, - то из металла. В тренде - минимум декоративных деталей. Впрочем, без некоторых не обойтись...
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Дресс-код для Октоберфеста
Язык банта
Бант остается важной деталью, которая помогает завязать не только фартук на талии, но и знакомства на Октоберфесте. По тому, где он закреплен, можно узнать, открыты ли вы для флирта.
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Дресс-код для Октоберфеста
Язык банта
Если бант справа - у интересующегося шансов нет, слева - вы в активном поиске. Бант сзади завязывают только вдовы, а спереди по центру - девственницы.
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Дресс-код для Октоберфеста
Изящный рекорд
Говоря о тренде на лаконичность, нельзя не упомянуть дирндль, созданный мюнхенской мануфактурой Kinga Mathe. В прошлом сезоне его уже назвали самым дорогим в мире. Стоимость модели "Грейс", в честь иконы стиля Грейс Келли, принцессы Монако, - 27500 евро. Ценность дирндлю придает ручная работа, тончайший шелк и пуговицы из золота и натурального камня, одна из которых обрамлена бриллиантами.
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Дресс-код для Октоберфеста
От кутюр для Октоберфеста
Но есть и веяние, противоположное минимализму. Звездный немецкий дизайнер Лола Пальтингер известна необычной интерпретацией традиционного костюма, которая раскрывает двери в мир фантазии.
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Дресс-код для Октоберфеста
В мире фантазии
Ее модели дирндлей усыпаны яркой вышивкой, декоративной стежкой, цветами из ткани и бусинами. В них на Октоберфесте появляются, главным образом, немецкие знаменитости.
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Дресс-код для Октоберфеста
Дирндль для звезд
Надела бы такой наряд герцигиня Кембриджская Кейт? По крайней мере, дизайнер мечтает создать наряд и для нее. Пока же в дирндлях Лолы Пальтингер на публике появлялись Кэти Перри, Сальма Хайек и Пэрис Хилтон.
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Дресс-код для Октоберфеста
Ледерхозе для хипстеров
Впрочем, на Октоберфест можно нарядится и совершенно иначе. Уличный стиль оказал влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды. Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты, имитирующие мужские ледерхозе. Есть как вариант из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются все чаще.
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Дресс-код для Октоберфеста
Кроссовки-вездеходы
Важный атрибут уличного стиля - кроссовки. Теперь их смело можно надеть с дирндлем или ледерхозе. Специально к празднику Adidas создал модель München MIG. Обувь, как уверяет производитель, отталкивает не только грязь и воду, но и пиво. Вышивка на заднике имитирует орнамент на ледерхозе. А немецкое "Prost" - подсказка для тех, кто поднимает бокал.
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Дресс-код для Октоберфеста
На все случаи
В 2018 году самый большой в мире пивной праздник Октоберфест продлится до 7 октября. Но это не значит, что после него дирндль и ледерхозе будут забыты на целый год. Баварцы с удовольствием носят их и в повседневной жизни.
Автор: Татьяна Вайнман