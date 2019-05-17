Гастарбайтеры из Узбекистана: кто сидит на коррупционных схемах

Новые власти в Ташкенте решили навести порядок в сфере трудовой миграции из страны. Чиновники, занимавшиеся вопросом отправки узбекских гастарбайтеров в Южную Корею, признаны виновными в коррупции и осуждены. А что с миграцией из Узбекистану в Россию?

Как было при Каримове

И в период президентства Ислама Каримова, и сейчас средства трудовых мигрантов составляли и составляют значительную часть денежных поступлений в Узбекистан. Однако прежде власти держала тех узбеков, кто отправлялся на заработки за рубеж, что называется в "черном теле". Каримов игнорировал миграцию как экономическое и социальное явление и даже обвинял мигрантов в том, что они - лентяи, потому что не работают дома.

За одним исключением. "Каримов не занимался вопросом регулирования вопросов миграции, будь то огромный поток в Россию, в Казахстан или в арабские страны. Однако было одно исключение - это южнокорейское направление. Соглашение с Сеулом по отправке в Южную Корею трудовых мигрантов было заключено еще при нем", - напоминает в интервью DW социолог Алишер Ильхамов.

Южная Корея - особое направление трудовой миграции из Узбекистана

"Вопрос с регулированием миграции в Южную Корею решался на самом высоком министерском уровне. Было создано агентство, которое от имени гастарбайтеров заключало соглашения между ними и принимающей стороной. При этом мигранты должны были платить комиссионные этой структуре, чтобы она обеспечила их направлением на работу в Корею. Спрос превышал предложение, что создавало соблазн брать взятки сверх комиссионных за то, чтобы провести взяткодателя мимо очереди и конкурса", - рассказывает социолог.

Шавкат Мирзиёев

И вот власти Узбекистана уже при новом президенте Шавкате Мирзиёеве наносят удар по коррупции на этом направлении миграции. Ташкентский горсуд в августе 2019 года приговорил к длительным тюремным срокам группу бывших руководителей агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Их задержали в ноябре 2018 года по подозрению в получении взяток на общую сумму свыше 20 миллионов долларов от граждан, собиравшихся на заработки в Южную Корею. Трудовые мигранты обратились к властям с жалобой, что в агентстве их обманули, собрав с каждого желающего от 5 до 7 тысяч долларов, а разрешения на работу в Корее так и не выдав.

Чем манит узбекских гастарбайтеров Южная Корея

Чем же так привлекает мигрантов страна, за отправку в которую они готовы были давать такие взятки? Южная Корея по уровню экономического развития опережает Россию и Казахстан, и размер оплаты труда там выше. Поэтому работа в этой стране привлекала и, как сообщил DW источник, хорошо ориентирующийся в среде трудовых мигрантов, продолжает привлекать граждан Узбекистана.

Сеул

"Работая там, можно получать и три тысячи долларов в месяц. Те, кто успел поработать в Корее, уже отстроили себе на родине дома. Их коллеги, работающие в России, такими хорошими заработками похвастаться не могут, к тому они сейчас уезжают из Москвы и Петербурга дальше на периферию, так как жизнь в мегаполисах отнимает большую часть заработка. К тому же в России большие миграционные преимущества перед ними имеют киргизы - благодаря членству Бишкека в ЕАЭС", - рассказал источник.

Однако попасть в Россию или в Казахстан гражданину Узбекистана намного проще, чем в Южную Корею, которая, например, требуют от узбеков, планирующих пробыть там больше двух месяцев, въездные визы. Поэтому туда направлен, по выражению Алишера Ильхамова, узкий ручеек миграции.

Мирзиёев и борьба с коррупцией

Ручеек узкий, но, как оказалось, приносящий завидные суммы для коррупционеров. А борьба с коррупцией - один из приоритетов, объявленных сменившим Каримова Шавкатом Мирзиёевым. Последний в мае этого года подписал указ о совершенствовании системы противодействия коррупции в Узбекистане на 2019-2020 годы. Однако как раз на этом поприще власть не очень преуспела, констатирует Ильхамов.

Трудовые мигранты совершают намаз

"Административная система Узбекистана коррумпирована. И нынешнее правительство, проводящее массу разных реформ, в вопросах борьбы с этим явлением не особенно продвинулось. Возможно, осуждение руководителей агентства - это демонстрация властью своей эффективной антикоррупционной деятельности", - полагает эксперт.

Хотя, продолжает он, учитывая общее состояние административной системы, которая очень подвержена влиянию со стороны кланов и где подбор кадров не прозрачен и часто проводится по принципу лояльности, "возможно, осуждение руководителей агентства обусловлено борьбой различных группировок, претендующих на эти хлебные посты".

Узбекские гастарбайтеры в России и коррупция в сфере миграции

С тем, что трудовая миграция из Узбекистана, причем не только в Южную Корею, оставляет широкие возможности для коррупции, согласен глава российского фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. По его выражению, узбекский миграционный поток остается самым многочисленным среди всех потоков из Центральной Азии в Россию. И там вращаются колоссальные средства, в том числе коррупционные и неучтенные.

Экзамен для мигрантов на знание русского языка

"Соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов, заключенное между Россией и Узбекистаном после смены власти в Ташкенте, толком не работает. Узбекское агентство по трудовой миграции подготовило большое количество кандидатов для России, но та не предприняла со своей стороны практически никаких мер, чтобы создать механизмы для работы с ними. Это привело к большим коррупционным явлениям в этом агентстве", - указывает эксперт, в прошлом занимавший пост замдиректора ФМС России.

При этом соответствующие российские службы, по оценке Поставнина, мало интересует коррупция в среде узбекской миграции. Они заняты своими, российскими коррупционерами. "В МВД России есть управление собственной безопасности, которое занимается коррупцией в российских ведомствах, связанных с трудовой миграцией. Там она всегда была и остается очень высокой, уголовные дела идут непрерывным потоком. Причем на уровне начальников местных управлений и даже начальников центрального управления", - отмечает эксперт.

Чем интересна трудовая миграция для спецслужб Узбекистана

В самом Узбекистане со времен правления Каримова соответствующие функции были переданы Службе национальной безопасности (СНБ). Она следила за ситуацией в миграционной среде, однако не столько за коррупционными процессам в ней, сколько за распространением там экстремистских настроений.

"Внимание к миграции было у СНБ повышенное, поскольку это благоприятная среда для рекрутирования в ряды радикальных группировок. Ведь мигранты на долгое время выпадают из поля зрения и непосредственного контроля общества и властей. Поэтому, по моей информации, сотрудники СНБ в период президентства Каримова постоянно присутствовали даже в поездах, на которых мигранты приезжали в другие страны, чтобы выявлять их настроения", - рассказал Алишер Ильхамов.

Возможно, низкий интерес СНБ к коррупционным аспектам трудовой миграции был связан с тем, что на ней сама спецслужба не могла заработать больших денег. "СНБ зарабатывала на другом, она контролировала различный экспорт, транспортные коммуникации - то, где большие деньги можно было получать сразу. А миграция для нее - это слишком трудоемкий процесс изъятия средств", - добавляет собеседник DW.

Сегодня можно утверждать, что администрация Шавката Мирзиёева обратила на трудовую миграцию из страны гораздо большее внимание, чем было прежде. В конце августа в структуре правительства появилась новая должность: советник премьер-министра - начальник департамента по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом.

Этот пост занял Комил Рашидов. Как сообщил DW информированный источник в Ташкенте, Рашидов - весьма опытный чиновник, считается близким к силовым структурам, а его назначение означает, что власти хотели бы навести порядок в сфере трудовой миграции. Косвенно это подтверждает информация, распространенная местными СМИ: с 1 октября силовые ведомства и министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана займутся составлением Единой базы данных о трудовых мигрантах. Как уточнило агентство по вопросам внешней трудовой миграции - с целью проведения исследований и автоматизированного анализа статистики.

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