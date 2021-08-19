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Ганс-Дитрих Геншер

ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

Комментарий: Вспоминая путч в Москве - "Горбачев может быть даже мертв" 19.08.2021

19 августа 30 лет назад мир затаил дыхание. Путч в Москве отозвался даже на западе ФРГ. Неужели холодная война еще не закончилась? Вспоминает Кристиан Триппе.
ARCHIV - Der neue Airbus A 319 CJ für die Flugbereitschaft der Luftwaffe startet am 31.03.2010 in Hamburg, nachdem er in der Lufthansawerft die richtige Ausstattung für den Regierungseinsatz erhalten hat. Schon wieder Ärger mit einem Regierungsflieger: Die defekte Bordtür eines Airbus hat Außenminister Guido Westerwelle (FDP) zu einem verlängerten Aufenthalt auf Malta gezwungen. Der Minister musste am Freitag (03.09.2010) auf eine Ersatzmaschine vom Typ Challenger warten, wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte. Er saß bis zum frühen Freitagabend auf dem Flughafen von Valletta fest und wurde mit stundenlanger Verspätung gegen 23 Uhr zurück in Berlin erwartet. Foto: Maurizio Gambarini dpa (zu dpa 0571) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Зачем "Ганс-Дитрих Геншер" будет летать над Россией? 06.03.2019

Именем бывшего главы МИД ФРГ предлагается назвать новый немецкий самолет для полетов в рамках Договора по открытому небу. К воздушной разведке это не имеет никакого отношения.
(From L) Die Gruenen (Green Party) candidate Cem Oezdemir, and Christian Social Union (CSU) candidate Joachim Hermann look on as Free Democrat (FDP) candidate Christian Lindner takes a selfie prior to a televised debate in Berlin on September 4, 2017, ahead of parliamentary elections taking place on September 24, 2017. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Как немецкие либерал и "зеленый" о Путине спорили 05.09.2017

В ходе теледебатов представителей пяти малых партий ФРГ речь зашла об отношении Германии к России. Спорили представители СвДП и партии "Союз-90"/"зеленые". Оба имеют шансы возглавить МИД Германии.
17.04.2016 *** Der Sarg des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, dem die Witwe Barbara Genscher und Bundespräsident Joachim Gauck folgen, wird am 17.04.2016 aus dem ehemaligen Bundestag in Bonn (Nordrhein-Westfalen) getragen. Foto: Federico Gambarini/dpa © picture-alliance/dpa/F. Gambarini

В Бонне прошла церемония прощания с Гансом-Дитрихом Геншером 17.04.2016

Память одного из творцов объединенной Германии почтили первые лица государства. "Он был счастьем для нашей страны", - заявил в своей речи президент ФРГ Йоахим Гаук.
German Chancellor Angela Merkel, right, and former German Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher, left, talk during a 60 years Committee on Eastern European Economic Relations reception in Berlin, Germany, Thursday, Oct. 25, 2012 (Foto:Michael Sohn, pool/AP/dapd).

Канцлер ФРГ: Ганс-Дитрих Геншер был большим патриотом и европейцем 01.04.2016

Ангела Меркель заявила, что благодарна экс-министру иностранных дел за все совместные беседы и встречи. Михаил Горбачев признался, что Ганс-Дитрих Геншер был "настоящим другом".

Зачем Пентагону новая танковая бригада в Европе - DW Новости (01.04.2016) 01.04.2016

США заявили, что перебросят новую танковую бригаду на восточные рубежи Европы. Зачем она Пентагону и как отреагировала Москва?
25.11.2015 ARCHIV - Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), aufgenommen am 25.11.2015 bei der Verleihung des Querdenker-Award in der BMW-Welt in München. Foto: Sven Hoppe/dpa (zu dpa Genscher erhält ersten «Freiheiter-Preis» vom 05.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Чем запомнился дипломат Ганс-Дитрих Геншер (видео) 01.04.2016

Среди немцев Ганс-Дитрих Геншер долгие годы оставался любимым политиком. В Германии бывшего главу МИД считали крестным отцом либерализма и мастером тихой дипломатии.

Умер "мастер тихой дипломатии" Ганс-Дитрих Геншер (01.04.2016) 01.04.2016

Среди немцев Ганс-Дитрих Геншер долгие годы оставался любимым политиком. В Германии бывшего главу МИД считали крестным отцом либерализма и мастером тихой дипломатии.
PRAGUE, CZECH REPUBLIC - SEPTEMBER 30: Former German Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher speaks during press conference at a commemoration event to the 25th anniversary of refugee exodus from communist East Germany at the embassy on September 30, 2014 in Prague, Czech Republic. In September of 1989 hundreds of East Germans, many of them in their Trabant-brand cars, arrived at the embassy and climbed over the fence in an attempt to be guaranteed passage to the West. Eventually East Germany agreed that over 4,000 of the refugees could board a train destined for West Germany that would pass through its territory. The incident was one of many that reflected the crumbling of power of communist governments across Eastern Europe and led to the revolutions that shortly thereafter swept them from office. (Photo by Matej Divizna/Getty Images) Copyright: picture alliance/S. Simon/A. Hilse

Маэстро дипломатии и мастер компромисса 01.04.2016

Политик, сыгравший большую роль в новейшей истории Германии и внесший свой вклад в воссоединение страны, ушел из жизни в возрасте 89 лет.
27.11.2015. Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) kommt am 25.11.2015 zu der Verleihung des Querdenker-Award in die BMW-Welt in München (Bayern). Der Preis des Querdenker-Clubs wird in verschiedenen Kategorien verliehen. Genscher erhält einen Ehrenpreis. Foto: Sven Hoppe/dpa © picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Комментарий: Ганс-Дитрих Геншер - мэтр дипломатии 01.04.2016

Архитектор объединения Германии, хитроумный тактик, влиятельный политик - таким был Ганс-Дитрих Геншер. Он - одна из ключевых фигур в послевоенной истории страны, полагает Верица Спасовска.
25.11.2015 ARCHIV - Der frühere Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP), aufgenommen am 25.11.2015 bei der Verleihung des Querdenker-Award in der BMW-Welt in München. Foto: Sven Hoppe/dpa (zu dpa Genscher erhält ersten «Freiheiter-Preis» vom 05.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/S.Hoppe

Умер бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер 01.04.2016

В ночь на 1 апреля в пригороде Бонна в возрасте 89 лет ушел из жизни немецкий политик Ганс-Дитрих Геншер.
Dancing On The Wall - Berliners sing and dance atop the wall to celebrate the opening of East-West German borders November 10. Thousands of East German citizens moved into the West after East German authorities opened all border crossing points to the West. In background is the Brandenburg gate. (AP Photo/Thomas Kienzle/str) 10. November 1989 FREI FÜR SOCIAL MEDIA

Комментарий: Не сила, а ответственность 06.10.2015

Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер в специальном комментарии для DW рассуждает о роли Германии и Европы.
Der ehemalige Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Dietrich Genscher, spricht am 11.09.2015 in Berlin bei der Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag der Unterzeichnung des «Zwei-plus-Vier-Vertrags». Im September 2015 jährt sich zum 25. Mal die Unterzeichnung des «Zwei-plus-Vier-Vertrags», der im Jahr 1990 den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands frei machte. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Экс-глава МИДа Германии призвал к кооперации с Россией 27.09.2015

Экс-министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер призвал Запад не игнорировать Россию. Бывший немецкий дипломат выступил за совместную инициативу США, Китая и России в решении сирийской проблемы.
17.9.2015 *** Der Chefredakteur von Charlie Hebdo, Gerard Biard (M), spricht am 17.09.2015 in Potsdam (Brandenburg) auf der Internationalen Medienkonferenz nach der Verleihung des Medien Eward 2015. Foto: Bernd Settnik/dpa

Журнал Charlie Hebdo получил премию M100 Media Award 17.09.2015

Лауреатами премии ранее были основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, бывший глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Германия празднует 25-летие договора "2+4" (12.09.2015) 12.09.2015

25 лет назад в Москве был подписан договор "2+4", который положил начало объединению Германии.
Hans-Dietrich Genscher, früherer Bundesaußenminister, DW-Interview mit Christian F. Trippe, Bonn 7.11.2014, Journal Interview der Woche, 9. November 2014

Геншер: В отношениях с Путиным нужна перезагрузка 21.08.2015

Экс-глава МИД ФРГ призвал не отказываться от диалога с Путиным, но и не признавать при этом аннексию Крыма. Он предложил созвать международную конференцию для возобновления сотрудничества.
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