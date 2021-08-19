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19 августа 30 лет назад мир затаил дыхание. Путч в Москве отозвался даже на западе ФРГ. Неужели холодная война еще не закончилась? Вспоминает Кристиан Триппе.
Именем бывшего главы МИД ФРГ предлагается назвать новый немецкий самолет для полетов в рамках Договора по открытому небу. К воздушной разведке это не имеет никакого отношения.
В ходе теледебатов представителей пяти малых партий ФРГ речь зашла об отношении Германии к России. Спорили представители СвДП и партии "Союз-90"/"зеленые". Оба имеют шансы возглавить МИД Германии.
Память одного из творцов объединенной Германии почтили первые лица государства. "Он был счастьем для нашей страны", - заявил в своей речи президент ФРГ Йоахим Гаук.
Ангела Меркель заявила, что благодарна экс-министру иностранных дел за все совместные беседы и встречи. Михаил Горбачев признался, что Ганс-Дитрих Геншер был "настоящим другом".
США заявили, что перебросят новую танковую бригаду на восточные рубежи Европы. Зачем она Пентагону и как отреагировала Москва?
Среди немцев Ганс-Дитрих Геншер долгие годы оставался любимым политиком. В Германии бывшего главу МИД считали крестным отцом либерализма и мастером тихой дипломатии.
Политик, сыгравший большую роль в новейшей истории Германии и внесший свой вклад в воссоединение страны, ушел из жизни в возрасте 89 лет.
Архитектор объединения Германии, хитроумный тактик, влиятельный политик - таким был Ганс-Дитрих Геншер. Он - одна из ключевых фигур в послевоенной истории страны, полагает Верица Спасовска.
В ночь на 1 апреля в пригороде Бонна в возрасте 89 лет ушел из жизни немецкий политик Ганс-Дитрих Геншер.
Бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер в специальном комментарии для DW рассуждает о роли Германии и Европы.
Экс-министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер призвал Запад не игнорировать Россию. Бывший немецкий дипломат выступил за совместную инициативу США, Китая и России в решении сирийской проблемы.
Лауреатами премии ранее были основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, бывший глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, мэр Киева Виталий Кличко и другие.
25 лет назад в Москве был подписан договор "2+4", который положил начало объединению Германии.
Экс-глава МИД ФРГ призвал не отказываться от диалога с Путиным, но и не признавать при этом аннексию Крыма. Он предложил созвать международную конференцию для возобновления сотрудничества.
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