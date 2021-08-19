Ганс-Дитрих Геншер

Геншер: В отношениях с Путиным нужна перезагрузка

Экс-глава МИД ФРГ призвал не отказываться от диалога с Путиным, но и не признавать при этом аннексию Крыма. Он предложил созвать международную конференцию для возобновления сотрудничества.