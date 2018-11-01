Газпромбанк мог участвовать в серых схемах в Венесуэле

По информации агентства Reuters, российский Газпромбанк и англо-французская нефтяная компания Perenco являются участниками коррупционной схемы венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Данные компании идентифицированы в показаниях бывшего высокопоставленного сотрудника PDVSA, заявившего о получении многомиллионных взяток в долларовом выражении, сообщило агентство в четверг, 1 ноября, со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Выступая в федеральном суде в Майами, бывший финансовый директор PDVSA Абрахам Эдгардо Ортега признал вину во вступлении в сговор с неким российским банком и французской фирмой с целью отмывания денег, сообщается на сайте Минюста США31 октября.

Взятки на 5 миллионов

51-летний Ортега сообщил, что принял 5 миллиона долларов от французской компании и российского банка в обмен на предоставление им преференций на кредитование для совместных предприятий. О каком именно банке и компании идет речь, в заявлении не указывается, но отмечается, что они являются миноритарными акционерами в совместных предприятиях с PDVSA. При этом, как отмечает Reuters, от российского банка Ортега получил два миллиона долларов, от французской компании - 3 миллиона.

Одновременно бывший топ-менеджер PDVSA признал свое участие в коррупционной схеме, с помощью которой из концерна были выведены 1,2 миллиарда долларов и получены взятки на сумму в 12 миллионов долларов. В общей сложности Ортега получил взятки на сумму 17 миллионов долларов. По данным прокуратуры штата Флорида, эти деньги хранятся в банках США, Швейцарии, а также на Багамах.

Как отмечает Reuters, США неоднократно пытались раскрыть коррупционные схемы в Венесуэле, однако это одно из первых дел, в которых идет речь о коррупционных связях венесуэльского нефтяного сектора с крупными иностранными компаниями.

По информации РБК, связанной с Газпромбанком структуре GPV LAV, входящей в GPB Global Resources, принадлежало 40 процентов капитала в компании Petrozamora, у которой есть совместное предприятие с PDVSA. В 2013 году Газпромбанк, GPB Global Resources, Petrozamora и PDVSA заключили договор об инвестициях на сумму до 1 миллиарда долларов. В 2016 году Газпромбанк продал 83 процента GPB Global Resources, пишет далее российское издание.

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