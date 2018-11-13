Газовый хаос в Украине: как хронические должники лезут в трубу

Накануне первых морозов около двух тысяч домов, более ста школ и больниц в украинском Кривом Роге остались без тепла и горячей воды. Около половины жителей промышленного центра в Днепропетровской области стали заложниками долговой тяжбы. Группа возмущенных горожан в понедельник, 12 ноября, жгла покрышки и штурмовала офис областной газораспределительной компании "Криворожгаз", требуя разблокировать газоснабжение котельных города.

В конце концов, вентиль все-таки открыли. И это выглядело как победа местных протестующих, которые выбили тепло у государственного "Нафтогаза" и олигарха Дмитрия Фирташа, который через офшоры контролирует "Криворожгаз", так же как и большинство других областных газораспределительных сетей по всей Украине. Однако хэппи-энда в этой истории, очевидно, не будет. Действия возмущенных жителей Кривого Рога симптоматичны и могут повториться в других городах Украины.

Что происходит в Кривом Роге?

Газ госпредприятию "Криворожская теплоцентраль" перекрыли, потому что оно - один из крупнейших в Украине неплательщиков за голубое топливо. Как сообщили DW в пресс-службе компании "Укртрансгаз", Криворожская компания с 2016 года по состоянию на начало осени 2018 года несанкционировано отобрала из газотранспортной системы почти 183 миллиона кубометров газа.

Олигарх Дмитрий Фирташ через офшоры контролирует "Криворожгаз"

Цена вопроса - в пересчете на рыночные цены - более двух миллиардов гривен. "Криворожская теплоцентраль", собирая средства за тепло с половины жителей города, уже несколько лет не платит за потребленный газ.

Дело в том, что, начиная с 2016 года, государственная компания "Нафтогаз Украины" перестала продавать газ предприятиям теплокоммунэнерго, если у них просроченная задолженность за газ и они не соглашаются на ее постепенное погашение. У "Криворожской теплоцентрали", по данным "Нафтогаза", помимо потребленных в последние годы без разрешения миллионов кубометров еще и почти миллиард гривен старых долгов. Эти долги никто не погашает и не реструктуризирует.

Сигнал другим украинским должникам

Сразу после акции протеста "Криворожгаз" таки открыл вентиль, и газ пошел в котельные госпредприятия "Криворожская теплоцентраль". Иначе, отмечают специалисты, и быть не могло: еще несколько дней промедления, и в городе была бы техногенная катастрофа. Всю зиму держать людей без отопления просто невозможно, а пустить тепло после наступления морозов было равнозначно уничтожению теплосетей.

Газоснабжение котельных в Кривом Роге после акции протеста было восстановлено

Но в конечном итоге не протесты сыграли решающую роль. Накануне Хозяйственный суд Днепропетровской области своим постановлением от 7 ноября, текстом которого располагает DW, запретил "Криворожгазу" прекращать поставки топлива в котельные "Криворожской теплоцентрали".

Таким образом, другие должники получили сигнал: газовый кран людям зимой все равно никто не перекроет. Эта ситуация может перечеркнуть успехи "Нафтогаза", который жестким давлением на должников в ряде случаев на протяжении прошлых месяцев добился от них уступок. Свежий пример - Киев. У сотен тысяч киевлян в течение лета не было горячей воды из-за долгового спора "Киевтеплоэнерго" с "Нафтогазом". Однако, в конце концов, стороны накануне нового отопительного сезона таки договорились о реструктуризации долгов.

Бомба замедленного действия

Акция протеста в Кривом Роге может оказаться не последней акцией подобного рода. Миллиардные долги перед "Нафтогазом" и "Укртрансгазом", по данным этих компаний, имеют, в частности, поставщики тепла в Харькове и Днепре. В общей сложности, только начиная с 2016 года, предприятия теплокоммунэнерго, с учетом штрафных санкций, несанкционировано отобрали из газотранспортной системы газа на сумму около 13 миллиардов гривен.

На одной из газокомпрессорных станций "Укртрансгаза"

Это - результат противоречивой льготной политики правительства. Кабинет министров Украины, начиная с 2015 года, своими постановлениями о возложении специальных обязанностей (ПСО), обязал "Нафтогаз" поставлять отдельным категориям потребителей газ по льготным ценам. На данный момент льготная цена составляет около 7,5 тысяч гривен за тысячу кубометров вместо 11 тысяч, которые платят промышленные потребители.

За чей счет гуляют газовые льготники на Украине?

Как пояснил в беседе с DW аналитик DiXi Group Роман Ницович, правительство по политическим соображениям на протяжении прошлых лет постепенно расширяло круг льготников. "Сначала речь шла только о льготах для населения, потом добавились тепловики, которые отапливают население, а потом вообще все тепловики, включая тех, кто производит электроэнергию и продает ее на общих основаниях", - говорит Ницович. Он подчеркивает, что правительство должно найти решение, как урегулировать проблему долгов, в том числе, например, дотациями из государственного или местных бюджетов.

Как "Нафтогазу" покрывать убытки, правительство Украины до сих пор так и не объяснило

Однако как "Нафтогазу" покрывать убытки, правительство до сих пор так и не объяснило. Более того - своими предписаниями Кабмин загнал госкомпанию в ловушку. Ведь кроме обязанности поставлять льготный газ правительство тем же постановлением прописало требование для "Нафтогаза" продавать дешевый газ только тем предприятиям, которые не имеют просроченных долгов.

Соответственно, "Нафтогаз", начиная с 2016 года, перестал поставлять газ должникам. "Мы - государственная компания. У нас есть обязательства перед госбюжетом, перед Украиной. Мы не можем продавать газ в ситуации, когда мы знаем, что с нами не рассчитаются. Тогда мы наносим ущерб государству", - заявил в интервью DW коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Двусмысленное положение "Нафтогаза"

Однако проблема накопления долгов, убеждены эксперты, никуда не денется. Дело в том, что пробелы в законах и нормативных актах не дают "Нафтогазу" однозначного права перекрывать газ должникам, указывает Роман Ницович: "В 2014 году был принят закон о финансовой стабилизации" Нафтогаза ", который предусматривал, что компания "может прекращать поставки тем потребителям, которые не рассчитываются". Впрочем, впоследствии в него были внесены изменения, которые фактически лишили "Нафтогаз" такой возможности".

Чтобы поддерживать постоянное давление в системе газопроводов, "дочке" "Нафтогаза", "Укртрансгазу", приходится компенсировать самовольно отобранный потребителями газ. Газ для балансирования системы оператор закупает по рыночной, а не льготной цене.

Пока спасают долги "Газпрома"

Колоссальные убытки рано или поздно могут стать угрозой для бесперебойной работы газотранспортной системы Украины. "Это приводит к невыполнению производственных и инвестиционных программ, планов развития ГТС", - сообщили DW в "Укртрансгазе". Согласно принятому недавно десятилетнему плану реконструкции газотранспортной системы, для обеспечения надежной работы трубопроводов необходимо инвестировать около 85 миллиардов гривен. В условиях масштабного несанкционированного отбора газа взять эти деньги компании негде.

До сих пор потребности "дочки" покрывал "Нафтогаз". Прежде всего, за счет денег, полученных от "Газпрома" после победы в Стокгольмском арбитраже. По словам Юрия Витренко, "Нафтогаз" уже отобрал у российского газового монополиста в счет обеспечения иска топливо на сумму 2,1 миллиарда долларов.

"Мы продали это топливо и за этот счет живем", - отметил Витренко в беседе с DW. Всего "Нафтогаз" надеется взыскать с "Газпрома" 4,6 миллиарда долларов. Однако рано или поздно и эти деньги закончатся, и закрывать долговые дыры будет нечем, предупреждает Витренко.

Никто не хочет закручивать вентиль

Между тем никто не хочет брать на себя ответственность за перекрытие крана неплательщикам. "Нафтогаз" уверяет, что делать это должны операторы областных газораспределительных сетей - облгазы. В свою очередь, в Региональной газовой компании (РГК), которая представляет облгазы, подконтрольные Дмитрию Фирташу, указывают пальцем на "Нафтогаз".

"Законом предусмотрено заключение договоров о прекращении поставок газа. "Нафтогаз" уклоняется от заключения таких договоров. Никаких сообщений на отключение не было", - заверил в беседе с DW юрист Александр Костенко, представляющий интересы РГК.

Но проблемы госкомпаний не ограничиваются долгами тепловиков. "Укртрансгаз" обвиняет облгазы Дмитрия Фирташа в краже газа на 13 миллиардов гривен. В Региональной газовой компании отвергают обвинения и признают только часть претензий. Между тем долговая дыра "Укртрансгаза" в общей сложности достигла 26 миллиардов гривен - около миллиарда долларов.

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