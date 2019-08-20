Гадюка в квартире: как немцы держат дома экзотических животных

Более 34 миллионов домашних животных держали немцы в 2018 году. Это рекорд. Немцы заводят собак, рыбок, попугаев, но все-таки на первом месте по популярности остаются кошки. Среди большого количества питомцев насчитывается и около миллиона экзотических животных. Какие правила по их содержанию действуют в Германии?

Правила содержания экзотических животных

Диких животных в Германии запрещено отлавливать и держать дома. Исключение - передержка пострадавших зверей. То есть забрать домой, скажем, обыкновенного лесного ежа нельзя. При этом африканских ежей можно купить без проблем. Если вид не находится под охраной, торговля экзотическими особями разрешена - но только если их разводят или импортируют легально. На этом общегерманские правила заканчиваются. Содержание экзотических домашних животных регулируется в каждой федеральной земле по-своему.

В Баварии и Гессене действуют строгие правила, а, скажем, в земле Северный Рейн - Вестфалия можно практически без ограничений держать дома экзотических и даже ядовитых животных - если они не мешают соседям. Получается, что в этом регионе гораздо сложнее и дороже завести бойцовую собаку, чем рептилию. Именно здесь газеты чаще всего сообщают о курьезных и опасных происшествиях. Например, в 2014 году жителя Дуйсбурга укусила гремучая змея и его удалось спасти лишь благодаря противоядию, которое быстро доставили на полицейском вертолете из Мюнхена. В том же году в соседнем городке "домашняя" гадюка укусила своего 53-летнего владельца, когда он менял воду в террариуме,. И он несколько дней он находился в больнице в критическом состоянии.

Таких скорпионов пришлось отлавливать полиции в Хайльбронне

По данным информационного агентства dpa, пожарным и спасателям Северного Рейна - Вестфалии приходится выезжать до ста вызовов в год, чтобы поймать сбежавших рептилий. В Дюссельдорфе в спасательной службе даже создали специальную группу, которая специализируется на отлове змей. После серии громких происшествий в 2014 году в регионе хотели ввести запрет на содержание опасных и обязательную регистрацию экзотических животных. Но, как объяснили в интервью DW представители министерства экологии Северного Рейна - Вестфалии, новые правила так и не приняли, так как в этом "нет особой необходимости". Как бы то ни было, но если животное все-таки сбежало и для его отлова пришлось вызывать специальные службы, хозяину придется это оплатить.

Зато в отличие от владельцев собак любители экзотических животных не платят специальные налоги и не регистрируются, поэтому сейчас о наличии змей, скорпионов или тарантулов в домах у немцев можно только догадываться. Единственные точные данные есть о количестве привезенных рептилий: по подсчетам Федерального статистического ведомства, каждый год в Германию привозят легально около 800 тысяч особей. И еще около 150 тысяч - контрабандой.

Кенгуру и скорпионы в домах у немцев

В федеральной земле Гессен, где через крупнейший немецкий аэропорт во Франкфурте-на-Майне ввозят наибольшее количество рептилий, правила ужесточили еще в 2007 году. Здесь запрещено держать дома животных, которые могут причинить вред здоровью, то есть, например, ядовитых змей. Позже в регионе решили провести опрос среди врачей-ветеринаров, и в результате выяснилось, что у людей дома живут тигровые питоны, скорпионы, пауки, бородатые ящерицы, макаки и даже карликовые кенгуру. Это лишь те животные, с которыми их хозяева хотя бы раз обращались к ветеринарам. В действительности их больше. О том, что запрещенных животных все-таки держали дома, выясняется позже, когда они сбегают, когда их выпускают на волю или после смерти выбрасывают в обычные мусорные баки.

В ведомстве защиты животных Гессена напоминают и о том, что от экзотических животных можно заразиться экзотическими же болезнями. Например, до 90 процентов рептилий переносят сальмонеллу, которая крайне опасна для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому любители диких животных не только нарушают закон, но и ставят под угрозу свою жизнь. Правда, многих это не останавливает.

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