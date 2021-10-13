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Гавана

Vögel fliegen an einer Flagge vorbei, die über dem Old Executive Office Building auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington weht. Eine US-Delegation will sich an diesem Wochenende mit hochrangigen Vertretern der radikal-islamistischen Taliban aus Afghanistan in der katarischen Hauptstadt Doha treffen. (zu dpa: «Gespräche zwischen US-Delegation und Taliban in Doha geplant») +++ dpa-Bildfunk +++

У сотрудников посольства США в Колумбии обнаружен "гаванский синдром" 13.10.2021

Американские власти расследуют новые случаи "гаванского синдрома" в посольстве США в Колумбии. В Германии с августа идет аналогичное расследование после того, как пострадали сотрудники посольства США в Берлине.
Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Symbolbild für Offshore Firma und Briefkastenkonto, Geldscheine stecken in einem Briefkasten auf einer tropischen Insel Steueroase Symbol image for Offshore Company and Cash receipts stuck in a Letterbox on a tropical Island Tax haven

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани? 06.10.2021

Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
04.01.2020, Berlin: Ein Polizeiwagen steht vor der US-amerikanischen Botschaft am Pariser Platz. Dort protestierten unterschiedliche Gruppen gegen den Militärangriff der USA in Bagdad, bei dem auch der iranische General Soleimani getötet worden war. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

WSJ сообщила о "гаванском синдроме" у дипломатов США в ФРГ 18.08.2021

Не менее двух представителей США в Германии обратились за медицинской помощью в связи с тошнотой, сильными головными болями и болью в ушах, аналогичные случаи выявлены и в других странах, пишет WSJ.
Sunlight hits the American Flag that hangs above the hand of the statue of George Washington at Federal Hall near the New York Stock Exchange which remains closed due to the COVID-19 pandemic on Wall Street in New York City on Wednesday, May 13, 2020. The Dow Jones Industrial Average dropped 516.81 points. Over 22,000 people have died after testing positive for the Coronavirus in New York state. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Симптомы "гаванского синдрома" выявили у сотрудников посольства США в Вене 17.07.2021

Не менее 20 человек, работавших в американском посольстве в Австрии, жаловались на внезапные головокружения и головные боли. Причины не ясны, власти США ведут расследование.
People shout slogans against the government during a protest against and in support of the government, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Havana, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

ЕС и США призвали власти Кубы прислушаться к протестующим 12.07.2021

Джо Байден и Жозеп Боррель призвали обратить внимание на требования демонстрантов в Гаване и других городах. На Кубе впервые за долгое время проходят массовые антиправительственные протесты.
The Washington Monument and the U.S. Capitol are seen in Washington, at sunrise Wednesday, March 18, 2020. The White House has sent Congress an emergency $46 billion spending request for coronavirus-related funding this year. (AP Photo/Carolyn Kaster)

США подозревают Россию в атаках с применением "направленной энергии" 28.06.2021

The Washington Post пишет со ссылкой на представителей разведсообщества США, что атаки на дипломатов могли осуществляться "с использованием микроволн или других форм направленной энергии".

FILE - This Saturday, July 14, 2018 file photo shows the building of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of Russia, also know as Russian military intelligence service in Moscow, Russia. After seeing its secrets increasingly exposed by determined journalists and Kremlin critics, the Russian military intelligence agency known as the GRU endured another hit Friday, Oct. 26: A new report details misbehavior, sloppiness and bizarre bureaucratic decisions that allowed a Russian journalist to identify multiple alleged GRU officers. While no one is suspected of grave wrongdoing, journalist Sergei Kanev says he wants to call attention to problems within an organization that he feels has crossed a line beyond traditional spying into unchecked violence and foreign interference. (AP Photo/Pavel Golovkin, File) |

В США подозревают ГРУ в атаках с применением "направленной энергии" 11.05.2021

Спецслужбы США расширяют расследование случаев применения направленного излучения против американских чиновников. В атаках подозревают российское ГРУ, но доказательств его причастности нет.
EU Ambassador in Cuba Alberto Navarro speaks during a press conference in Havana, on April 16, 2019. - The European Union condemned Tuesday a decision by US President Donald Trump's administration to open the way for lawsuits in American courts over property confiscated by Cuba. We strongly condemn the move, EU envoy to Havana Alberto Navarro told reporters. This will create even more confusion for foreign investments that are helping create jobs and prosperity in Cuba. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

ЕС отзывает своего посла на Кубе из-за его критики санкций США 27.02.2021

Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
July 6, 2020*** Rescue ship Ocean Viking arrives with rescued migrants in Porto Empedocle in Sicily, Italy July 6, 2020. REUTERS/Antonio Parrinello

Итальянские власти заблокировали выход в море судна спасателей 23.07.2020

Ocean Viking останется в сицилийской гавани на неопределенное время. Во время инспекции на судне нашли технические неисправности. Организация по спасению беженцев считает решение властей лишь предлогом.
Warum Kranke im COVID-19-Krankenhaus im Expo-Zentrum im St. Petersburg nicht behandelt werden wollen. Eine der Patienten Elmira Abdulkadyrowa hat es unserem Korrespondent Segrey Satanowskiy im Mai kostenlos zur Verfügung gestellt. Temporäres Krankenhaus im Expo-Zentrum und Patientin Elmira Abdulkadyrowa.

Временный госпиталь в петербургском "Ленэкспо" затапливает водой 14.06.2020

В "Ленэкспо" вода из душевых уходит в приемное отделение и под кровати, так как нет ни наклона, ни трапа для слива, пишет глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина.
21.03.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - MARCH 21, 2020: A young couple in respirators walk in Red Square near St Basil's Cathedral. As of 21 March 2020, Russia has confirmed more than 250 cases of the novel coronavirus, with more than 130 cases in Moscow. Sergei Savostyanov/TASS Foto: Sergei Savostyanov/TASS/dpa |

Насколько масштабна эпидемия коронавируса в РФ и как с ней борются 16.04.2020

Останется ли Россия "тихой гаванью" во время пандемии коронавируса или повторит итальянский или американский сценарий? Главное о COVID-19 в РФ - в фотогалерее DW.
FILE - In this undated handout file photo from Newmont Mining Corporation, gold nuggets and bars are shown. In December 2007, gold for about $840 an ounce. A little over a year later, it rose above $1,000 for the first time. It climbed gradually for the next two years. Then in March 2011, it began rocketing up. On Tuesday, Aug. 16, 2011, it traded at $1,788 an ounce, up 26 percent this year. (Foto:Newmont Mining, File /AP/dapd)

Почему золото в этот кризис не дорожает, а падает в цене 21.03.2020

Коронавирус вызвал на мировом рынке распродажу драгоценного металла, хотя он считается "тихой гаванью" в трудные времена. В него вложена пятая часть золотовалютных резервов России.
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Евросоюз расширил список налоговых оазисов 18.02.2020

Министры финансов Евросоюза внесли в черный список налоговых гаваней три страны и заморскую территорию Великобритании.
30.01.2020 The Costa Smeralda cruise ship of Costa Crociere, carrying around 6,000 passengers, is docked at the Italian port of Civitavecchia after a health alert due to a Chinese couple and a possible link to coronavirus on board, in Civitavecchia, Italy, January 30, 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane REFILE - ADDING INFORMATION

Подозрение на коронавирус на круизном лайнере не подтвердилось 30.01.2020

Тысячам пассажиров круизного лайнера не позволяли сойти на берег в гавани города Чивитавеккья. На борту с подозрением на коронавирус изолирована туристка из китайского Макао. К счастью, подозрение не подтвердилось.

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