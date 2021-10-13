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Американские власти расследуют новые случаи "гаванского синдрома" в посольстве США в Колумбии. В Германии с августа идет аналогичное расследование после того, как пострадали сотрудники посольства США в Берлине.
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?
Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
Не менее двух представителей США в Германии обратились за медицинской помощью в связи с тошнотой, сильными головными болями и болью в ушах, аналогичные случаи выявлены и в других странах, пишет WSJ.
Не менее 20 человек, работавших в американском посольстве в Австрии, жаловались на внезапные головокружения и головные боли. Причины не ясны, власти США ведут расследование.
Джо Байден и Жозеп Боррель призвали обратить внимание на требования демонстрантов в Гаване и других городах. На Кубе впервые за долгое время проходят массовые антиправительственные протесты.
The Washington Post пишет со ссылкой на представителей разведсообщества США, что атаки на дипломатов могли осуществляться "с использованием микроволн или других форм направленной энергии".
Спецслужбы США расширяют расследование случаев применения направленного излучения против американских чиновников. В атаках подозревают российское ГРУ, но доказательств его причастности нет.
Посол ЕС на Кубе Альберто Наварро подписал открытое письмо, призывающее президента США Джо Байдена снять санкции с Гаваны. Ряд депутатов Европарламента потребовал отставки дипломата.
Ocean Viking останется в сицилийской гавани на неопределенное время. Во время инспекции на судне нашли технические неисправности. Организация по спасению беженцев считает решение властей лишь предлогом.
В "Ленэкспо" вода из душевых уходит в приемное отделение и под кровати, так как нет ни наклона, ни трапа для слива, пишет глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина.
Останется ли Россия "тихой гаванью" во время пандемии коронавируса или повторит итальянский или американский сценарий? Главное о COVID-19 в РФ - в фотогалерее DW.
Коронавирус вызвал на мировом рынке распродажу драгоценного металла, хотя он считается "тихой гаванью" в трудные времена. В него вложена пятая часть золотовалютных резервов России.
Министры финансов Евросоюза внесли в черный список налоговых гаваней три страны и заморскую территорию Великобритании.
Тысячам пассажиров круизного лайнера не позволяли сойти на берег в гавани города Чивитавеккья. На борту с подозрением на коронавирус изолирована туристка из китайского Макао. К счастью, подозрение не подтвердилось.
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