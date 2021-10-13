WSJ сообщила о "гаванском синдроме" у дипломатов США в ФРГ

Не менее двух представителей США в Германии обратились за медицинской помощью в связи с тошнотой, сильными головными болями и болью в ушах, аналогичные случаи выявлены и в других странах, пишет WSJ.