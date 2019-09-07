 Гаага сожалеет о выдаче России свидетеля по делу MH17 Цемаха | Новости из Германии об Украине | DW | 07.09.2019

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Украина

Гаага сожалеет о выдаче России свидетеля по делу MH17 Цемаха

Нидерланды подтвердили выдачу РФ в рамках обмена пленными Владимира Цемаха. Он проходит по делу о крушении MH17 свидетелем, а не подозреваемым, сообщает агентство AFP.

Владимир Цемах (слева) в суде (фото из архива)

Владимир Цемах (слева) в суде (фото из архива)

Нидерланды сожалеют о выдаче России фигуранта дела об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом Владимира Цемаха, который ранее находился под стражей в Украине. Об этом заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок, передает информагентство AFP в субботу, 7 сентября. По его словам, Гаага ранее "на очень высоком уровне" несколько раз просила Киев не допустить выдачу Цемаха в рамках обмена пленными.

Контекст

Обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" ждет суд в марте 2020 года. В пятилетнюю годовщину катастрофы MH17 DW собрала основные факты и сценарии дальнейшего развития событий. (17.07.2019)

Названы подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" рейса MH17. Корреспондент DW в Утрехте следил за реакциями, в том числе родственников пострадавших, на это событие. (19.06.2019)

Бывший зенитчик из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Цемах является важным свидетелем по делу о крушении над Донбассом 17 июля 2014 года самолета "Боинг-777", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.

Цемах проходит по делу MH17 свидетелем

Нидерландские следователи, расследующие дело MH17, допросили Цемаха в Киеве в начале сентября - еще до того, как он отправился в РФ в рамках обмена, сообщил AFP информированный источник. По его словам, Цемах проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

5 сентября апелляционный суд Киева освободил Цемаха из-под стражи. Ранее российское издание The Insider сообщало, что Кремль потребовал включить его в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами.

7 сентября в рамках обмена пленными по формуле 35 на 35 в Киев прибыл самолет с украинскими гражданами, а в Москву - борт с россиянами. В Украину вернулись 24 моряка, задержанные российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Полный список вернувшихся в РФ должен быть обнародован позже.

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  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:00

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Ссылки в интернете

Суд в Украине освободил ключевого фигуранта дела MH17 Цемаха  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

Рейс MH17: расследование трагедии в небе над Донбассом продолжается  

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