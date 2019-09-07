Гаага сожалеет о выдаче России свидетеля по делу MH17 Цемаха

Нидерланды сожалеют о выдаче России фигуранта дела об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом Владимира Цемаха, который ранее находился под стражей в Украине. Об этом заявил глава нидерландского МИДа Стеф Блок, передает информагентство AFP в субботу, 7 сентября. По его словам, Гаага ранее "на очень высоком уровне" несколько раз просила Киев не допустить выдачу Цемаха в рамках обмена пленными.

Бывший зенитчик из самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Цемах является важным свидетелем по делу о крушении над Донбассом 17 июля 2014 года самолета "Боинг-777", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.

Цемах проходит по делу MH17 свидетелем

Нидерландские следователи, расследующие дело MH17, допросили Цемаха в Киеве в начале сентября - еще до того, как он отправился в РФ в рамках обмена, сообщил AFP информированный источник. По его словам, Цемах проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого.

5 сентября апелляционный суд Киева освободил Цемаха из-под стражи. Ранее российское издание The Insider сообщало, что Кремль потребовал включить его в список для обмена с Украиной пленными и задержанными лицами.

7 сентября в рамках обмена пленными по формуле 35 на 35 в Киев прибыл самолет с украинскими гражданами, а в Москву - борт с россиянами. В Украину вернулись 24 моряка, задержанные российской береговой охраной в Керченском проливе неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 политзаключенных, включая кинорежиссера Олега Сенцова. Полный список вернувшихся в РФ должен быть обнародован позже.

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