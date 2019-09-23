 В IAAF заявили о манипуляции допинг-пробами в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В IAAF заявили о манипуляции допинг-пробами в России

По словам главы дисциплинарного трибунала IAAF, есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора WADA и теми, что были предоставлены Москвой в январе 2019 года.

Глава дисциплинарного трибунала IAAF, бывший руководитель WADA Дэвид Хоумэн (Фото из архива)

Глава дисциплинарного трибунала IAAF, бывший шеф WADA Дэвид Хоумэн (Фото из архива)

Глава дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что база данных московской антидопинговой лаборатории, переданная WADA  содержит признаки манипуляций. Об этом Дэвид Хоумэн рассказал в пятницу, 27 сентября, в интервью немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У нас есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора WADA, и тем, что было предоставлено Москвой в январе этого года", - заявил он. По словам Хоумэна, в электронной базе данных московской лабораторной системы управления информации (LIMS) отсутствует информация о положительных допинг-пробах целого ряда спорстменов, которые, в частности, упоминались в докладе Макларена.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Президент DOSB Хёрман полагает, что в ряде стран могут существовать аналогичные систематические нарушения антидопингового кодекса. В интервью dpa он раскритиковал также действия WADA. (07.09.2016)

Три недели на ответы

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

23 сентября в WADA заявили об обнаружении несоответствии в данных, изъятых в LIMS и дали Москве срок в три недели на ответы по поводу возникших у экспертов вопросов. Одновременно на заседании Исполнительного совета WADA в Токио было инициировано рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Новое отстранение РУСАДА может стоить российским спортсменам участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

 Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:27

Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем  

Допинг в РФ: что нужно сделать РУСАДА для реабилитации – DW Новости  

Допинг в России: новый разоблачительный фильм ARD  

Также по теме

Russland Moskau Dopingkontrollen

WADA проверяет неточности в данных московской лаборатории 23.09.2019

Россия даст ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства в течение установленного трехнедельного срока, заверил глава наблюдательного совета РУСАДА.

Russland Doping

Допинг-скандал в России: глава РУСАДА призывает не скрывать проблем 24.09.2019

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Doping-Kontroll-Labor in Moskau

WADA ожидает от РФ объяснения по данным московской лаборатории 22.09.2019

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных московской лаборатории, заявил председатель iNADO. Ее подозревают в манипуляции, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт.

Реклама

Самые читаемые

Подозреваемый в убийстве чеченца в Берлине мог быть экс-майором милиции  

Курьезный случай на автобане: что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере (фото)  

Комментарий: Владимир Зеленский - слуга Дональда Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно