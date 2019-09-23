В IAAF заявили о манипуляции допинг-пробами в России

Глава дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что база данных московской антидопинговой лаборатории, переданная WADA содержит признаки манипуляций. Об этом Дэвид Хоумэн рассказал в пятницу, 27 сентября, в интервью немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У нас есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора WADA, и тем, что было предоставлено Москвой в январе этого года", - заявил он. По словам Хоумэна, в электронной базе данных московской лабораторной системы управления информации (LIMS) отсутствует информация о положительных допинг-пробах целого ряда спорстменов, которые, в частности, упоминались в докладе Макларена.

Три недели на ответы

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря доступа WADA к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

23 сентября в WADA заявили об обнаружении несоответствии в данных, изъятых в LIMS и дали Москве срок в три недели на ответы по поводу возникших у экспертов вопросов. Одновременно на заседании Исполнительного совета WADA в Токио было инициировано рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Новое отстранение РУСАДА может стоить российским спортсменам участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

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