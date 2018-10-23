В G7 не удовлетворены объяснениями Эр-Рияда по поводу смерти Хашогги

Министры иностранных дел стран "большой семерки" считают недостаточными имеющиеся объяснения властей Саудовской Аравии по поводу обстоятельств гибели оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Как отмечается в опубликованном во вторник, 23 октября, совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии, признание смерти журналиста - лишь первый шаг. "Предлагаемые объяснения оставляют многие вопросы без ответа", - указывается в документе.

Страны "большой семерки" ожидают от властей Саудовской Аравии, что они, "в полном объеме сотрудничая с турецкими властями, проведут всеобъемлющее, правдоподобное, прозрачное и своевременное дознание и полностью откроют все обстоятельства смерти Хашогги", отмечается в заявлении. Все лица, несущие ответственность за это преступление, должны предстать перед правосудием, а власти Эр-Рияда гарантировать, что подобное в будущем не повторится.

Следствие нашло личные вещи Хашогги

Как сообщила телекомпания CNN Turk, турецкие следователи во вторник, 23 октября, нашли личные вещи убитого журналиста в машине, принадлежащей саудовскому консульству в Стамбуле. Во время обыска автомобиля, проводимого в присутствии саудовских экспертов, были обнаружены принадлежавшие Хашогги компьютер и документы. По сведениям информагентства Rеuters, обыск машины будет продолжен в среду. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники сообщило, что фрагменты тела Хашогги были обнаружены в саду рядом с домом генконсула Саудовской Аравии в Турции. Официального подтверждения этой информации так же пока нет.

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы для женитьбы. Эр-Рияд позднее признал, что журналист был убит.

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