В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании. Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.

Подозрительное самоубийство

Ранее в этот же день полиция Эстонии сообщила, что пропавший 23 сентября экс-глава эстонского отделения Danske BankАйвар Рехе найден мертвым на заднем дворе собственного дома. Он занимал данный пост с 2006 по 2015 годы. В этот период, как выяснили в 2018 году датские следователи, клиентами эстонского отделения было совершенны подозрительные трансакций на общую сумму около 224 млрд долларов (в пересчете - 200 млрд евро). Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.

В махинациях замешан кузен Путина?

В мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн. долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента. "Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

В рамках проведенного расследования выяснилось, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.

Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как указывал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "Русской прачечной".

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности - некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики и независимых СМИ. OCCRP получает поддержку в виде грантов Фонда демократии ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Института "Открытое общество" (Open Society Foundations).

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина