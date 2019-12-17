В Boeing пытались скрыть от регулятора проблемы с 737 Max

Сотрудники американского авиаконцерна Boeing знали о проблемах с самолетами модели 737 Max и, судя по всему, пытались утаить эти проблемы от федеральных регуляторов. Это следует из очередного раздела внутренней переписки персонала компании, переданного Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Конгрессу США в декабре и обнародованного в четверг, 9 января.

Один из сотрудников Boeing, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизирует, что "этот самолет был разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян". Другой пишет, что он не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах данного типа. "Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок дерьма", - отмечает третий.

Резкая критика в адрес руководства Boeing

Из переписки следует, что Boeing пытался избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 Max - дорогостоящего и трудоемкого процесса и прибегал к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. Еще один сотрудник сокрушается по поводу ситуации в концерне: "Я не знаю, как устранить эти вещи. Они системные. Это культура. Очевидно, что наше высшее начальство понимает очень мало в этом деле, но при этом заставляет нас выполнять определенные цели", - пишет он.

Руководство Boeing назвало это переписку абсолютно неприемлемой и извинилось за содержащиеся в ней "провокационные заявления" перед регулятором, Конгрессом, клиентами и пассажирами.

Эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух катастроф с участием самолетов этой модели. В октябре 2018 года Max 8 разбился в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019 года в результате аварии еще одного авиалайнера в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max.

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