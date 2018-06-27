 В 2019 году число нуждающихся в переселении беженцев достигнет 1,4 млн | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.06.2018

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Мир

В 2019 году число нуждающихся в переселении беженцев достигнет 1,4 млн

По данным ООН, речь идет о гражданах 36 государств. В Европе количество мигрантов, испытывающих потребность в передислокации, увеличится на 40 процентов.

Беженцы на греческом Лесбосе

Беженцы на греческом Лесбосе

Число беженцев, нуждающихся в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году около 1,4 млн человек. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

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Как свидетельствует статистика всемирной организации, речь идет о гражданах 36 государств. Третий год подряд большинство из них составляют выходцы из Сирии - в общей сложности порядка 600 тыс. человек. Прирост по сравнению с нынешними показателями составит 26 процентов.

Значительную часть переселенцев будут составлять также жители Африки, в первую очередь Демократической Республики Конго (163 тыс.). В европейских странах количество мигрантов, нуждающихся в передислокации, увеличится на 40 процентов. В 2019 году их число возрастет до 420 тыс.  

Ранее еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ сообщил, что большинство мигрантов, оказавшись на территории Евросоюза, стремятся попасть в Германию.

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    Автор: Анастасия Буцко


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