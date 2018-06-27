В 2019 году число нуждающихся в переселении беженцев достигнет 1,4 млн

Число беженцев, нуждающихся в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году около 1,4 млн человек. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как свидетельствует статистика всемирной организации, речь идет о гражданах 36 государств. Третий год подряд большинство из них составляют выходцы из Сирии - в общей сложности порядка 600 тыс. человек. Прирост по сравнению с нынешними показателями составит 26 процентов.

Значительную часть переселенцев будут составлять также жители Африки, в первую очередь Демократической Республики Конго (163 тыс.). В европейских странах количество мигрантов, нуждающихся в передислокации, увеличится на 40 процентов. В 2019 году их число возрастет до 420 тыс.

Ранее еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ сообщил, что большинство мигрантов, оказавшись на территории Евросоюза, стремятся попасть в Германию.

Смотрите также:

Фоторепортаж с морского дна Молчаливый крик Более двух миллионов туристов приезжают каждый год на знаменитый канарский остров, среди них - множество дайверов. Но не только их намерен привлечь британский скульптор и фотограф Джейсон де Кер Тейлор, пионер жанра подводной скульптуры. Его уникальный подводный музей заостряет взгляд на проблемах нашего времени: загрязнение окружающей среды, конфликт человека и природы, трагедия беженцев.

Фоторепортаж с морского дна В ожидании погружения В ателье Джейсона де Кер Тейлора работает несколько десятков человек. Мастер и сам, засучив рукава, замешивает бетон и участвует в отливке фигур. За их погружением можно наблюдать с берега бухты.

Фоторепортаж с морского дна "Плот Лампедузы" Плот "Медузы" - знаменитая картина французского романтика Теодора Жерико - вдохновила скульптура Джейсона де Кер Тейлора на создание вот этой скульптуры, которая получила название "Плот Лампедузы". Жерико рисовал трагические последствия крушения фрегата "Медуза", наш современник обращается, как несложно догадаться, к драме беженцев…

Фоторепортаж с морского дна Селфи на фоне трагедии Эта парочка делает селфи на фоне лодки с беженцами. Несложно догадаться, почему фигуры лишены лиц. Эта скульптура - слегка прямолинейная. Художник критикует равнодушие к проблеме беженцев.

Фоторепортаж с морского дна Толпа на дне Более 300 скульптур художник планирует погрузить на морское дно примерно в километре от побережья на глубину 12-14 метров. Материалом служит бетон особой прочности. Первые скульптуры были погружены и закреплены цепями на морском дне в начале марта. Последние опустятся на дно в феврале 2017 года.

Фоторепортаж с морского дна Cкульптор, фотограф, аквалангист Отец Джейсона де Кер Тейлора - англичанин, мать родом из Гайаны. Часть детства он провел в Малайзии. С маской и аквалангом нырял уже подростком. Во время учебы в Лондоне начал искать способ совместить любовь к морю с профессией художника и фотографа. Сделав имя в подводной фотографии, перешел к созданию подводных скульптур.

Фоторепортаж с морского дна Мир под водой Первые подводные скульптуры Тейлора появились возле острова Гренада и на дне Карибского моря, неподалеку от города Канкун в Мексике. Острые социальные темы всегда интересовали художника. Так, среди объектов Подводного художественного музея в Канкуне - этот банкир, засунувший голову в песок.

Фоторепортаж с морского дна Природа как соавтор Джейсон де Кер Тейлор подчеркивает, что его скульптуры "рассчитывают" на подводную флору и фауну, как на соавторов. Для обитателей океана они - всего лишь рифы. Водоросли и морские звезды селятся на скульптурах, делая их частью природы. Художник надеется, что со временем на них вырастут и кораллы.

Фоторепортаж с морского дна Модели из жизни Для своего нового подводного музея на Лансароте художник просил позировать жителей острова, на котором проживают представители тридцати с лишним наций. Одни родились здесь, другие - приехали, чтобы провести закат жизни в хорошем климате, а кто-то попал на Лансароте как беженец.

Фоторепортаж с морского дна Мистика под водой Первые посетители скульптурного парка возле южного побережья острова рассказывают об "удивительном и крайне сильном эстетическом переживании". Пока подводный парк доступен только аквалангистам, в спокойную погоду скульптурами могут полюбоваться ныряльщики с маской и трубкой. В будущем планируется запустить над парком лодки с прозрачным дном для всех желающих. Автор: Анастасия Буцко

