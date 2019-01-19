 В Японии умер старейший в мире мужчина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2019

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Мир

В Японии умер старейший в мире мужчина

113-летний Масадзо Нонака был ровесником теории относительности Альберта Эйнштейна. Старейшая женщина Земли тоже живет в Японии.

Масадзо Нонака

Масадзо Нонака

Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье, 20 января, в возрасте 113 лет 179 дней. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Долгожитель умер в своем доме в поселке Асёро на севере Хоккайдо. В последние годы он проживал здесь вместе со своими внуками, которые управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. Он являлся ровесником теории относительности, которую в том же году опубликовал Альберт Эйнштейн.

Теперь статус самого старого мужчины в мире, скорее всего, перейдет к немцу Густаву Гернету, который родился 15 октября 1905 года.

В рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам. Старейшим в мире человеком, по данным Исследовательской группы по геронтологии (Gerontology Research Group), является 116-летняя японка Кане Танака, живущая на острове Кюсю.

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Танец пенсионеров

  • Пенсионеры на рынке в России.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Средняя пенсия - 13 170 рублей

    C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллионах человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13 170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?

  • default

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Продукты питания - основные затраты

    13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Развлечения

    Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.

  • Завод, выпускающий стиральные машины

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Бытовая техника

    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.

  • Пляж в Турции

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Автомобиль

    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


Контекст

Что можно купить на российскую пенсию?

Работающие российские пенсионеры с 1 августа станут получать на 200 рублей больше, сообщили в Пенсионном фонде. О том, что может позволить себе купить пенсионер в РФ, - в галерее DW. (02.08.2017)  

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