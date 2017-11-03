 В Японии из-за тайфуна ″Хагибис″ массово эвакуируют население | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.10.2019

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Мир

В Японии из-за тайфуна "Хагибис" массово эвакуируют население

Рекомендации эвакуироваться получили 4,2 млн жителей Японии. Из-за тайфуна 50 тысяч домов остались без света, два аэропорта в Токио закрыты, один человек погиб. Объявлен высший уровень угрозы.

Последствия тайфуна Хагибис в городе Итихара: разрушенный дом и автомобиль, поваленный столб

Последствия тайфуна "Хагибис" в городе Итихара

В Японии 50 тысячам человек предписана обязательная эвакуация, еще 4,2 миллионам рекомендовано эвакуироваться. Об этом сообщил в субботу, 12 октября, местный телеканал NHK. Жизням этих людей угрожает приближающийся тайфун "Хагибис", в ряде префектур страны объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы.

Контекст

Разрушенные дома, плачущие дети. Кадры о стихийных бедствиях всегда сопровождаются призывами помочь пострадавшим. И немцы охотно жертвуют. Но меньше, чем голландцы или американцы. (15.11.2013)

"Катрина" должна была бы раскрыть президенту Бушу глаза на то, чем грозит бесконтрольная экономическая экспансия. "Зеленый" министр требует извлечь уроки из катастрофы на юге США. (31.08.2005)

Тайфун достигнет Токио к вечеру субботы, его последствия заметны уже сейчас. Без света остались 50 тысяч домов, два столичных аэропорта прекратили работу, кроме того в Токио закрыты метро и железнодорожные станции, не работают многие магазины.

Из-за сильного ветра в префектуре Тиба погиб один человек, пять получили травмы. Порывы ветра достигают 65 километров в час. Отменены матчи чемпионата мира по регби и квалификация гран-при Японии Формулы-1. Японские метеорологи заявили, что по мощности "Хагибис" сравним с тайфуном "Ида", который унес жизни более 1200 человек в 1958 году.

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    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

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    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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