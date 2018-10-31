 В Якутии прикованный к батарее задержанный умер при прорыве трубы | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

В Якутии прикованный к батарее задержанный умер при прорыве трубы

Мужчину приковали к батарее в здании сельской администрации. Он пытался освободиться и сорвал вентиль. Региональное управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Наручники

Управление Следственного комитета России по Якутии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины в здании администрации села Андрюшкино. Об этом ведомство заявило в среду, 31 октября.

Контекст

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В ночь на 23 октября участковый по вызову о скандале задержал 47-летнего мужчину. Его доставили в помещение администрации, поскольку в селе нет отделения полиции. По информации сайта регионального МВД, задержанный "продолжал оказывать неповиновение", после чего участковый пристегнул мужчину наручниками к батарее в одном из кабинетов и покинул здание.

Утром задержанного нашли мертвым. Он пытался освободиться и сорвал вентиль, обварившись кипятком, сообщили в МВД. Ведомство начало проверку в отношении полицейского.

По информации проекта "Русская эбола", в 2016 году в России в отделениях полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли 99 человек, а годом ранее - 197 человек. Проект не приводит более поздние данные о погибших.

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