 В Южной Каролине из-за урагана эвакуируют миллион человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2018

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Мир

В Южной Каролине из-за урагана эвакуируют миллион человек

На атлантическое побережье США надвигается мощный ураган "Флоренс". Власти заявили о необходимости эвакуировать миллион человек.

Подготовка к урагану Флоренс (Южная Каролина, 10 сентября 2018 г.)

Подготовка к урагану "Флоренс" (Южная Каролина, 10 сентября 2018 г.)

В американских штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовым эвакуациям населения из-за надвигающегося урагана "Флоренс". Как заявил в понедельник, 10 сентября, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, с побережья Атлантического океана власти намереваются эвакуировать около миллиона человек. В Северной Каролине временно покинуть свои дома предложено более чем 50 тысячам человек. Помимо этого, чрезвычайное положение объявлено в штатах Виргиния и Мэриленд.

Контекст

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Национальный ураганный центр (NHC) в Майами охарактеризовал "Флоренс" как "крайне опасный крупный ураган". По пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, "Флоренс" присвоена четвертая категория (пятая - самая сильная). Скорость ветра ураганов этой категории может достигать 220 километров в час. За последние 30 лет это станет сильнейшим ураганом в Северной и Южной Каролинах. Власти опасаются, что стихийное бедствие будет сопровождаться продолжительными ливнями и наводнениями. В районах, которые может затронуть ураган, жители массово закупают питьевую воду, опустошая местные магазины.

Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что переговорил с губернаторами Северной и Южной Каролин, а также Виргинии. "Федеральное правительство готово оказать помощь круглосуточно", - написал Трамп. Он назвал приближающийся ураган "одним из серьезнейших за многие годы".

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    Автор: Александра Елкина


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