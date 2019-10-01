В Эстонии закрывают филиал Danske Bank

Эстонское отделение Danske Bank - крупнейшего коммерческого банка Дании - начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка. По словам председателя ликвидационной комиссии Фредерика Бьерна, Danske Bank "практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии".

Сейчас банк решает технические вопросы, связанные с ликвидацией. В частности, портфель корпоративных клиентов будет переведен в литовский филиал Danske Bank, а обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV. В ближайшие дни с занимаемого банком здания в центре Таллина будут сняты вывески и логотипы Danske Bank.

Финансовая инспекция Эстонии еще в феврале текущего года опубликовала предписание о прекращении деятельности филиала банка, который обвиняют в крупномасштабном отмывании денег из стран бывшего СССР в 2007-2015 годах. Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР. По этому делу задержаны 10 человек.

В конце сентября бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был обнаружен мертвым во дворе своего дома. Как заявили тогда в правоохранительных органах, "все на месте происшествия указывает на самоубийство".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 13:02 Поделиться Что грозит в Великобритании олигархам из России? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Gdae Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России?