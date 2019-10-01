 В Эстонии закрывают филиал Danske Bank | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2019

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Европа

В Эстонии закрывают филиал Danske Bank

Со здания Danske Bank в Таллине снимают вывески и логотипы. Эстонское отделение датского банка, подозреваемое в отмывании денег, прекращает работу.

логотип Danske Bank

Эстонское отделение Danske Bank - крупнейшего коммерческого банка Дании - начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка. По словам председателя ликвидационной комиссии Фредерика Бьерна, Danske Bank "практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии".

Контекст

Бывших сотрудников крупнейшего банка Дании считают причастными к отмыванию денег через эстонское отделение. Среди обвиняемых - прежний глава Danske Bank Томас Борген, пишет Berlingske. (08.05.2019)

Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его дома. Он руководил отделением банка, в то время, когда через него проводились подозрительные транзакции на миллиарды долларов. (25.09.2019)

Сейчас банк решает технические вопросы, связанные с ликвидацией. В частности, портфель корпоративных клиентов будет переведен в литовский филиал Danske Bank, а обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV. В ближайшие дни с занимаемого банком здания в центре Таллина будут сняты вывески и логотипы Danske Bank.

Финансовая инспекция Эстонии еще в феврале текущего года опубликовала предписание о прекращении деятельности филиала банка, который обвиняют в крупномасштабном отмывании денег из стран бывшего СССР в 2007-2015 годах. Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР. По этому делу задержаны 10 человек.

В конце сентября бывший генеральный директор эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был обнаружен мертвым во дворе своего дома. Как заявили тогда в правоохранительных органах, "все на месте происшествия указывает на самоубийство".

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  • Улица в Кишиневе

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  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

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    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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