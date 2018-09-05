 В Эстонии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России | Новости из Германии о Европе | DW | 05.09.2018

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Европа

В Эстонии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

По сведению Генеральной прокуратуры Эстонии, мужчины работали на спецслужбы России как минимум 5 лет.

Fahne von Estland, flag of estonia (imago stock&people)

 В Эстонии двое мужчин задержаны по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу России. Как сообщили в среду, 5 сентября, на пресс-конференции представители генпрокуратуры Эстонии, один из подозреваемых, Денис Метсавас, является офицером  Главного штаба сил обороны страны, а второй, его отец Петр Волин, в советское время служил в пограничных войсках КГБ.

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По данным прокуратуры, мужчины передавали секретные данные Главному разведывательному управлению (ГРУ) России как минимум 5 лет.  Метсавас работал в силах обороны Эстонии с 2008 года и имел доступ к проектам развития артиллерии Эстонии.

Командующий силами обороны генерал Рихо Террас сообщил, что о произошедшем уже проинформированы союзники по НАТО. Премьер министр Эстонии Юри Ратас выразил глубокую тревогу и заявил, что обнародование случаев работы на "враждебные государства и службы подтверждает силу нашего общества,  готовность  и зрелость действовать решительно".

 

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина



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