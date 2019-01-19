В Эстонии впервые прошел женский марш против дискриминации

Впервые в истории Эстонии в Таллине прошла акция "Женский марш" за гендерное равноправие. Через исторический центр города в субботу, 19 января, прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин.

Организаторы мероприятия пригласили принять в нем участие всех, кто "мечтает жить в мире, в котором женщины наравне с мужчинами представлены в политике, СМИ, руководстве компаний, научном мире и других сферах жизни, а также получают одинаковую с мужчинами зарплату, имеют такие же возможности для карьерного роста и выбора профессии, и не сталкиваются с физическим и психологическим насилием".

Участниц призвали надеть самостоятельно изготовленные шарфы, шапки, рукавицы или носки красного, розового или лилового цвета.

Прошедший в Таллине "Женский марш" заявлен как часть всемирного движения, получившего начало в 2017 году в США, когда сотни тысяч женщин протестовали на улицах американских городов против вступления Дональда Трампа в должность президента США. 19 января подобные акции Women's March прошли во многих городах США, а также Берлине, Лондоне и других.

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