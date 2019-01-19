 В Эстонии впервые прошел женский марш против дискриминации | Новости из Германии о Европе | DW | 19.01.2019

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Европа

В Эстонии впервые прошел женский марш против дискриминации

Эстония подключилась ко всемирному движению "женских маршей". В акции, направленной против дискриминации по половому признаку, приняли участие около 500 женщин и поддерживающих их лозунги мужчин.

Молодая женщина на акции Women's March в Берлине, 19 января 2019 г.

Впервые в истории Эстонии в Таллине прошла акция "Женский марш" за гендерное равноправие. Через исторический центр города в субботу, 19 января, прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин.

Контекст

В ФРГ женщины могут работать кем угодно - была бы квалификация. DW поговорила с пожарной, мясником и водолазом. Россиянкам эти профессии недоступны - из-за перечня запрещенных для женщин профессий. (14.01.2019)

К 70-летию хартии ООН о правах человека Amnesty International опубликовала свой ежегодный доклад. Особое  место в нем занимает проблема дискриминации женщин в мире. (10.12.2018)

Организаторы мероприятия пригласили принять в нем участие всех, кто "мечтает жить в мире, в котором женщины наравне с мужчинами представлены в политике, СМИ, руководстве компаний, научном мире и других сферах жизни, а также получают одинаковую с мужчинами зарплату, имеют такие же возможности для карьерного роста и выбора профессии, и не сталкиваются с физическим и психологическим насилием".

Участниц призвали надеть самостоятельно изготовленные шарфы, шапки, рукавицы или носки красного, розового или лилового цвета.

Прошедший в Таллине "Женский марш" заявлен как часть всемирного движения, получившего начало в 2017 году в США, когда сотни тысяч женщин протестовали на улицах американских городов против вступления Дональда Трампа в должность президента США. 19 января подобные акции Women's March прошли во многих городах США, а также Берлине, Лондоне и других.

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    Автор: Екатерина Крыжановская


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