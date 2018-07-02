 В Эссене задержан мужчина, праздновавший победу России с автоматом Калашникова | ЧМ-2018 по футболу в России | DW | 02.07.2018

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ЧМ-2018 по футболу в России

В Эссене задержан мужчина, праздновавший победу России с автоматом Калашникова

Автомат оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему болельщику грозит уголовное дело за хранение оружия. Он ехал в автомобиле с четырьмя пассажирами, один из них - ребенок.

Автомат Калашникова

В немецком Эссене задержан мужчина, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу с автоматом Калашникова в руках. Об этом сообщило агентство dpa в понедельник, 2 июля.

Контекст

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СМИ похвалили и раскритиковали сборную РФ в матче с испанцами: российские игроки отдали на поле все, что могли, и проявили командный дух, но происходящее там мало напоминало футбол. (02.07.2018)

О белом автомобиле, из которого размахивают флагами России и автоматом Калашникова, полиции сообщили очевидцы, которые увидели происходившее в центре Эссена. Патрульный наряд полиции остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти из нее.

В автомобиле оказались пять человек, среди них - 11 летний ребенок. Сотрудники полиции конфисковали автомат типа АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия. В воскресенье сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

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    Автор: Ефим Шуман


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