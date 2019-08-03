 В штате Огайо неизвестный застрелил 9 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2019

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Мир

В штате Огайо неизвестный застрелил 9 человек

Трагедия произошла в ночь на 4 августа в районе Орегон города Дейтона, на место прибыли сотрудники ФБР.

Город Дейтон в штате Огайо (фото из архива)

Город Дейтон в штате Огайо (фото из архива)

В городе Дейтоне штата Огайо на востоке США в воскресенье, 4 августа, неизвестный открыл стрельбу. В результате погибли десять человек, в том числе сам злоумышленник, застреленный стражами порядка. Еще 16 человек получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает полиция Дейтона в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

Преступник открыл огонь по посетителям ежегодного чесночного фестиваля на западе Калифорнии. В ходе полицейской операции он был застрелен. (29.07.2019)

В результате стрельбы в одном из ночных клубов под Лос-Анджелесом погибли 12 человек. Полиция сообщила, что бойню устроил 28-летний бывший морской пехотинец. (08.11.2018)

По данным полиции, неизвестный открыл огонь на улице из длинноствольного оружия. Трагедия произошла в районе Орегон в час ночи по местному времени. На место прибыли, помимо полиции, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). По информации издания The Dayton Daily News, стрелявший оказался единственным подозреваемым. Один из очевидцев рассказал журналистам, что стрельба произошла вблизи бара Ned Peppers.

Накануне к жертвам привела стрельба в одном из торговых центров города Эль-Пасо в штате Техас. Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. В связи с инцидентом задержан 21-летний мужчина.

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    Автор: Екатерина Венкина


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