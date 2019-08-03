В штате Огайо неизвестный застрелил 9 человек

В городе Дейтоне штата Огайо на востоке США в воскресенье, 4 августа, неизвестный открыл стрельбу. В результате погибли десять человек, в том числе сам злоумышленник, застреленный стражами порядка. Еще 16 человек получили ранения и были доставлены в больницы, сообщает полиция Дейтона в своем микроблоге в Twitter.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь на улице из длинноствольного оружия. Трагедия произошла в районе Орегон в час ночи по местному времени. На место прибыли, помимо полиции, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). По информации издания The Dayton Daily News, стрелявший оказался единственным подозреваемым. Один из очевидцев рассказал журналистам, что стрельба произошла вблизи бара Ned Peppers.

Накануне к жертвам привела стрельба в одном из торговых центров города Эль-Пасо в штате Техас. Погибли 20 человек, еще 26 были ранены. В связи с инцидентом задержан 21-летний мужчина.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры Люди в панике выбегали из здания Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры Есть раненые На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры Преступница могла покончить с собой В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры Слова сочувствия и поддержки Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия". Автор: Екатерина Венкина

