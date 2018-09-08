 В Швеции популисты добились на выборах лучшего результата в своей истории | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2018

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Европа

В Швеции популисты добились на выборах лучшего результата в своей истории

Согласно прогнозам, популистская партия "Шведские демократы" набирает 19,2 процента на выборах в парламент. Одержавшие победу социал-демократы потеряли значительное число мандатов.

Бюллетени на выборах в парламент Швеции

На выборах в парламент в воскресенье, 9 сентября, Социал-демократической рабочей партии Швеции не удалось набрать абсолютное большинство голосов. Судя по предварительным результатам, социал-демократы потеряли существенное количество мандатов. Второе место с небольшим отрывом заняла правопопулистская партия "Шведские демократы", сообщает агентство dpa.

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Согласно прогнозам, социал-демократы получили 26,2 процента голосов, что является худшим результатом для партии за последние сто лет. В свою очередь, популисты, по данным телеканала SVT, набирают 19,2 процента, что, наоборот, стало лучшим результатом в истории "Шведских демократов". Эксперты полагают, что формирование шведского правительства на этот раз должно стать особенно сложным в связи с тем, что ни один из традиционных блоков не хочет вступать в коалицию с правыми популистами.

"Шведские демократы" начали набирать популярность в 2014 году. Партия известна своей антиевропейской позицией, она выступает за ужесточение миграционной политики.

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